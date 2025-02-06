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Зеленский отметил государственными наградами участников Курской операции. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды участникам военной операции в Курской области России и предоставил украинское гражданство иностранным воинам, которые воюют за независимость Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленський нагородив героїв курської операції та надав українське громадянство іноземним воїнам

"Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир благодаря силе"... Сегодня для меня честь отметить государственными наградами Украины лучших наших воинов, и сегодня мы также продолжаем новую нашу традицию - традицию благодарности тем, кто выбрал Украину и сражается ради нашей независимости на равных с украинцами, традицию благодарности принятием в гражданство Украины", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что агрессора необходимо "бить у него дома", отметив, что эффективная защита Украины и Европы возможна лишь через активные действия на территории оккупанта.

"Оккупанту можно и нужно давать сдачи на его территории. И это не только справедливо, это также эффективно для защиты жизни в нашей стране, для защиты жизни в целом в Европе", - добавил он.

Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції

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Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції

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Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції

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Зеленський нагородив героїв курської операції
Зеленський нагородив героїв курської операції

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) награда (1818) Курск (1150)


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"Про це глава держави https://t.me/V_Zelenskiy_official/13246 повідомив у своєму телеграм-каналі..." - у нього часна контора?
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06.02.2025 17:32 Ответить
Ні, контора не частна, не він же особисто там викладає звернення, а його опівська братія
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06.02.2025 17:51 Ответить
Якось обідно за ті фронти яких не нагородив, а там наша земля наше населення і може буть судячи з наступу орди більш героїчне для захисників . Вийшло як будто недостойні. Якось воно все робить через сраку.
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06.02.2025 17:48 Ответить
Момент, я не зовсім зрозумів: Зе забрав з фронту військових, щоб влаштувати з ними піар фото сесію? А чому як раніше піарився, не поїхав на фронт? Зрозуміло, що всі "польові" фоточки не було зроблено прямо на нулі, але ж піарщики провтикали такий шанс...
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06.02.2025 18:03 Ответить
Оманська Гнида цілком прогнозовано насрала на ЗСУ на Сході та Півдні.
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06.02.2025 18:11 Ответить
Огласите звания награжденных и какой процент рядового состава получивший награды?
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06.02.2025 18:44 Ответить
Какие красавцы, ребята, вы самые сильные и самые профессиональные воины во всём мире!

Слава героической украинской армии!
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06.02.2025 18:53 Ответить
героям слава!
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06.02.2025 20:06 Ответить
 
 