Зеленский отметил государственными наградами участников Курской операции. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды участникам военной операции в Курской области России и предоставил украинское гражданство иностранным воинам, которые воюют за независимость Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Курская операция наглядно объясняет смысл принципа "мир благодаря силе"... Сегодня для меня честь отметить государственными наградами Украины лучших наших воинов, и сегодня мы также продолжаем новую нашу традицию - традицию благодарности тем, кто выбрал Украину и сражается ради нашей независимости на равных с украинцами, традицию благодарности принятием в гражданство Украины", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что агрессора необходимо "бить у него дома", отметив, что эффективная защита Украины и Европы возможна лишь через активные действия на территории оккупанта.

"Оккупанту можно и нужно давать сдачи на его территории. И это не только справедливо, это также эффективно для защиты жизни в нашей стране, для защиты жизни в целом в Европе", - добавил он.









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