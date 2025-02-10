Последствия удара вражеского дрона по автостоянке в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления - удара войск РФ по автостоянке в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 9 февраля 2025 года около 22:50 вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку во дворе многоквартирного жилого дома в г. Сумы.

"Мирная жительница получила ранения. Полностью сгорело 6 транспортных средств, еще 15 - повреждены. В 4 многоэтажках повылетали окна", - напоминают в Офисе генпрокурора.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Напомним, на исходе суток воскресенья, 9 февраля, российские захватчики атаковали "Шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города. На утро стало известно, что уничтожено много автомобилей, повреждены пять домов. Пострадала женщина.