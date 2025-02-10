РУС
Последствия удара вражеского дрона по автостоянке в Сумах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления - удара войск РФ по автостоянке в Сумах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 9 февраля 2025 года около 22:50 вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку во дворе многоквартирного жилого дома в г. Сумы.

"Мирная жительница получила ранения. Полностью сгорело 6 транспортных средств, еще 15 - повреждены. В 4 многоэтажках повылетали окна", - напоминают в Офисе генпрокурора.

Спасатели ликвидировали пожар на месте падения "Шахеда" в Сумах.

наслідки удару по Сумах 9 лютого 2025 року
наслідки удару по Сумах 9 лютого 2025 року
наслідки удару по Сумах 9 лютого 2025 року
наслідки удару по Сумах 9 лютого 2025 року

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Напомним, на исходе суток воскресенья, 9 февраля, российские захватчики атаковали "Шахедом" Сумы. Вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку в одном из жилых кварталов города. На утро стало известно, что уничтожено много автомобилей, повреждены пять домов. Пострадала женщина.

 

обстрел (29627) Сумская область (3676) Сумы (1253) Офис Генпрокурора (2641) Сумский район (402)
Судячи з дирок касаби бч шрапнелю споряджають по мірняку як проти піхоти.
10.02.2025 09:58 Ответить
а ви не знали? це вони вже давно практикують...
10.02.2025 10:14 Ответить
Ні, не знав. думав як і ранійше фугасна або тандемна бч.
10.02.2025 10:20 Ответить
Окрім шрапнелі кацапи ще й термобаричні БЧ для дронів практикують, а Україні захід усі роки війни нав"язує лицарство та гуманізм
10.02.2025 11:05 Ответить
Цеи дрон там дохера *********** - хоч люди живі
10.02.2025 10:02 Ответить
Прямі наслідки позиції "аби не було ескалації" в дії...
10.02.2025 10:16 Ответить
Чути було добряче. Працювала ППО, можливо - збили. ПРОТЕ - сам не бачив збиття, але після потужних черг - вибух
10.02.2025 10:18 Ответить
А де наша адекватна відповідь. На російських картинках, після прильоту українських дронів, бачила тільки сміття на асфальті. Поки " мирні " люди на росії не вмиються кров'ю, то толку не буде
10.02.2025 10:29 Ответить
 
 