Финансировал бюджет агрессора через онлайн-казино: задержан директор компании "PIN-UP", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований задержало директора компании, которая получила лицензию на проведение азартных игр онлайн под брендом "PIN-UP".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, в ходе расследования правоохранители обнаружили доказательства связей онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными лицами в Украине и фактов финансирования бюджета агрессора. В частности, после начала полномасштабного вторжения фактический владелец компании финансировал ветеранов так называемой "СВО".
ГБР также установило, что компания продолжает деятельность на территории России, а связанные с ней лица ведут бизнес в т.н. "ЛНР", способствуя наполнению бюджета оккупантов.
Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ), сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в рамках этого дела уже сообщено о подозрениях главе и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также фактическим бенефициарам и владельцам торговой марки "PIN-UP". Некоторые из подозреваемых находятся в розыске, а в январе ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино.
В рамках расследования суд передал в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах компании, связанной с РФ. Из этих средств 2 миллиарда гривен уже направлены на поддержку обороноспособности Украины через приобретение военных облигаций.
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
Заробив, дякуючи КМУ та шмигалю, млн на дурнях в Україні, вивів гроші за кордон, арешт, втеча за кордон!
Абрахамій, мабуть, уже пише чергові листи і збирає, серед ВРУ, якісь підписи у служок з ригоАНАЛАМИ, щоб собі, з групою осіб, хоть якусь копійчину, заофшорити на вибори?!
А потім власник і директор цього казино зливали москалям усі державні секрети України.
І ще питання - а де ж поділись решта, 0.6 млрд. з тих грошей? Зміцнили оборону, поклавши їх в чиюсь широку кишеню?