Финансировал бюджет агрессора через онлайн-казино: задержан директор компании "PIN-UP", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований задержало директора компании, которая получила лицензию на проведение азартных игр онлайн под брендом "PIN-UP".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в ходе расследования правоохранители обнаружили доказательства связей онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными лицами в Украине и фактов финансирования бюджета агрессора. В частности, после начала полномасштабного вторжения фактический владелец компании финансировал ветеранов так называемой "СВО".

ГБР также установило, что компания продолжает деятельность на территории России, а связанные с ней лица ведут бизнес в т.н. "ЛНР", способствуя наполнению бюджета оккупантов.

Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ), сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

ДБР затримало директора
ДБР затримало директора
ДБР затримало директора

Напомним, ранее в рамках этого дела уже сообщено о подозрениях главе и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также фактическим бенефициарам и владельцам торговой марки "PIN-UP". Некоторые из подозреваемых находятся в розыске, а в январе ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино.

В рамках расследования суд передал в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах компании, связанной с РФ. Из этих средств 2 миллиарда гривен уже направлены на поддержку обороноспособности Украины через приобретение военных облигаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживал работу онлайн-казино, владельцами которого являются россияне: задержан член КРАИЛ

а "вайвеличніший" зе-янелох оманській не фінансує кацапію )(уйло купуючи застаріле капське лайно десь на смітнику в Болгарії ???
Володимир Арʼєв: Про «державну зраду» Порошенка говорить комік, який жартував про кордони України на фоні кремля, поки у нас забирали Крим і Донбас. Який розважав у Горлівці сепаратистів тоді, коли тварюки вбивали Володимира Рибака. Який виступав у сауні перед Януковичем і медведевим і порівнював Україну з порноакторкою. Який шукав мир в очах путіна. Який організував велике крадівництво замість підготовки до війни. Який відмовлявся вірити союзникам, які попереджали про вторгнення. Який призначав зрадників Баканова і Кулінича в СБУ. Який набрав повний офіс екс-регіоналів чи їхніх людей: Єрмак, Подоляк, Татаров, Шурма і Портнов на дистанційці. Який забив на організацію оборони на півдні і півночі, що призвело до тяжких наслідків. Який має в політичних партнерах ОПЗЖстів. Який саджає бойових комбригів. Який витрачає мільярди на корупційну схему навколо ХАЕС, знову забиваючи на потреби оборони.
Все це і ще багато чого. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто. І бумеранг повернеться. Обов'язково.
14.02.2025 12:23 Ответить
А когда уже по Гетьманцева придут с его парашным душком? Или этот ФСБешный агент у нас типа неприкасаемый?
14.02.2025 12:50 Ответить
Запустили служки, оту свою, стару СХЕМУ "Бакай-трубіцин"!
Заробив, дякуючи КМУ та шмигалю, млн на дурнях в Україні, вивів гроші за кордон, арешт, втеча за кордон!
Абрахамій, мабуть, уже пише чергові листи і збирає, серед ВРУ, якісь підписи у служок з ригоАНАЛАМИ, щоб собі, з групою осіб, хоть якусь копійчину, заофшорити на вибори?!
14.02.2025 13:08 Ответить
Пін-ап це ті, до давали рекламу з таким жевжикуватим відмороженим дідуганом? Сиди, падло ..
14.02.2025 13:22 Ответить
В тому так званому онлайн-казино пів офіса президента Зеленського сиділа і розважалася.
А потім власник і директор цього казино зливали москалям усі державні секрети України.
14.02.2025 13:56 Ответить
А тільки мене одного бісять ці всі нескінченні казіно з їхньою нахабною рекламою, і це саме той бізнес, який потрібен країні під час війни?
14.02.2025 15:48 Ответить
Не можу зрозуміти як можна зміцнити оборону країни якщо держава купує військові облігації. Тобто купує сама у себе. Чи не краще було б направити ці гроші на закупку озброєння???

І ще питання - а де ж поділись решта, 0.6 млрд. з тих грошей? Зміцнили оборону, поклавши їх в чиюсь широку кишеню?
15.02.2025 21:32 Ответить
 
 