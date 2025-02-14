Финансировал бюджет агрессора через онлайн-казино: задержан директор компании "PIN-UP", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований задержало директора компании, которая получила лицензию на проведение азартных игр онлайн под брендом "PIN-UP".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в ходе расследования правоохранители обнаружили доказательства связей онлайн-казино с представителями РФ, подсанкционными лицами в Украине и фактов финансирования бюджета агрессора. В частности, после начала полномасштабного вторжения фактический владелец компании финансировал ветеранов так называемой "СВО".

ГБР также установило, что компания продолжает деятельность на территории России, а связанные с ней лица ведут бизнес в т.н. "ЛНР", способствуя наполнению бюджета оккупантов.

Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ), сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.







Напомним, ранее в рамках этого дела уже сообщено о подозрениях главе и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также фактическим бенефициарам и владельцам торговой марки "PIN-UP". Некоторые из подозреваемых находятся в розыске, а в январе ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино.

В рамках расследования суд передал в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах компании, связанной с РФ. Из этих средств 2 миллиарда гривен уже направлены на поддержку обороноспособности Украины через приобретение военных облигаций.

