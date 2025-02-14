Зеленский после встречи с Вэнсом: ждем в Украине Келлога для дальнейших совещаний. ФОТОрепортаж
По итогам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом президент Владимир Зеленский заявил, что команды рассмотрели много ключевых вопросов и добавил, что в Украине будут ждать спецпредставителя президента США по вопросам России и Украины Кита Келлога.
Об этом глава государства заявил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог. Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах", - рассказал президент.
Зеленский добавил, что Украина готова как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру.
Также он подчеркнул, что Украина искренне ценит решимость Трампа, которая "может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности".
Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.
військ партнерів для унеможливлення російської агресії
після перемир'я, і вже є карта розміщення миротворців в
Україні. Мабуть для того щоб вони охороняли російських
загарбників на всіх окупованих (125 000 кв. км.) українських
землях . Які влада) злочинно добровільно назавжди подарує кацапам.
Бо я шалено вдячний усім диванним патріотам, інвалідам, пенсіонерам, любим жіночкам та панам з Канади, Польщі тощо, які надзвичайно потужно лайкають пости про "злочинну владу", "нездачу территорій" і т.д. - але в мене є одне просте питання...
А на фронт хоч одна курва піде? Все це "пролайкане" підтримати і реалізувати...
2. у Покровську давно немає інтернету
3.при тій ситуації що там неможливо повірити,що комусь в ЗСУ є час і бажання порпатися у форумі Цензора;
4. а раз так,ухилянтський чм.шнику-дешевко йдеш 👉🖕!
Себе впізнаєш???
2. Але у ЗСУ є Starlink, який діє усюди. І у Покровську сигнал зловить.
3. Троллю завжди неможливо повірити, завжди знайдеться якась відмазка.
4. То якраз ти і є - ухилянт, чмошник і дешевка!
5. А навіщо мої дані запитуєш - чи не кацапський шпигун? Хто хоче - той робить, а не базікає...
Тобто Істамбул був ширмою для московських фашистів, а не шансом для українських капітулянтів уникнути війни. І воювати, а отже зректися арестовичів в його оточенні, змусив потенційного Зрадника не Джонсон, а путін, який прагнув захопити якомога більше територій, а переговори про капітуляцію України розглядав, як хитрість італійців, французів, німців, які використають її, щоб потім його розвести, як з Мінськими угодами і не виконувати пункти капітуляції.
Виходить, що війна росії проти України справді проходить по плану путіна, і що три роки війни світ, і зокрема США та Європа, терпляче очікували, коли кремлівський примхливий вампір-відморозок нап'ється вдосталь крові та захопить якомога більше територій, щоб потім з приходом до влади в США нового безпринципного Президента нарешті оформити капітуляцію України, як те пропонували путіну ще в 2022р. європейські "миротворці".
Три роки непроханий гість гвалтував за столом на весіллі наречену, яка виходила заміж за принца (НАТО), аж поки не знайшовся Рудий Лицар серед гостей, який сказав: "Досить. Ти добився свого. Май тепер її за свою дружину".
Мля, хто ці люди? Шо то за гопота прийшла до влади у США? Це наче якийсь хєровий сон. Чувак від адміністрації Трампа прибіг до Києва з угодою про наші корисні копалини в зубах і протягом 90 хвилин говорив з Зеленським, а в кінці розмови просив підписати той папірець, не читаючи. А там було написано, що ми маємо віддати 50% всього, що у нас є. Вся залізна руда, весь уран, літій і так далі. Тобто десятки трильйонів доларів. Так в США стільки зброї ніколи не було за всю історію і николи не буде. Але ж ми мали підписати то закритими очима. Це типу плата за те, що ми отримали зброю.
При цьому ніяких гарантій виходу на кордони 23 лютого 2022 року, не кажучи вже про 1991 рік…При цьому ніяких гарантій вводу військового контингенту США в Україну. Што, млять? Іншими словами, то тупо капітуляція, репарації, наче США і РФ союзники, а ми з ними воювали. Або тупе мародерство… Я просто не впізнаю Вашингтон. Все, що так ретельно створювалося, напрацьовувалося десятиліттями, система відносин, універсальні цінності і авторитет - знищується з шаленою швидкістю.
Китай хоче відкрити на окупованих територіях України свої виробництва для видобутку ресурсів, - NV.