Зеленский после встречи с Вэнсом: ждем в Украине Келлога для дальнейших совещаний. ФОТОрепортаж

По итогам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом президент Владимир Зеленский заявил, что команды рассмотрели много ключевых вопросов и добавил, что в Украине будут ждать спецпредставителя президента США по вопросам России и Украины Кита Келлога.

Об этом глава государства заявил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог. Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах", - рассказал президент.

зустріч Венса і Зеленського

Зеленский добавил, что Украина готова как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру.

зустріч Венса і Зеленського

Также он подчеркнул, что Украина искренне ценит решимость Трампа, которая "может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности".

зустріч Венса і Зеленського

Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Читайте также: Вэнс после встречи с Зеленским: мы хотим достичь длительного мира, а не такого, который приведет к конфликту в Европе через несколько лет

Ге, Іванку, скотиняко, а що - з окопу хіба пишеш?!? А до ТЦК, добровольцем на фронт піти, аби не дарувати злочинно українську землю кацапам?!
Бо я шалено вдячний усім диванним патріотам, інвалідам, пенсіонерам, любим жіночкам та панам з Канади, Польщі тощо, які надзвичайно потужно лайкають пости про "злочинну владу", "нездачу территорій" і т.д. - але в мене є одне просте питання...
А на фронт хоч одна курва піде? Все це "пролайкане" підтримати і реалізувати...
14.02.2025 21:29
Є картина три богатирі,а ця картина три підора носатих.Єрмак головний,у нього найбільший шнобель,потім Умєров і нарешті лошок ЗЕ
14.02.2025 21:32
А також ЗЕ....заявив що він підготував план розташування
військ партнерів для унеможливлення російської агресії
після перемир'я, і вже є карта розміщення миротворців в
Україні. Мабуть для того щоб вони охороняли російських
загарбників на всіх окупованих (125 000 кв. км.) українських
землях . Які влада) злочинно добровільно назавжди подарує кацапам.
14.02.2025 21:19
14.02.2025 21:19
14.02.2025 21:29
повідом де ти,в якій бригаді,батальйоні і я завтра-післязавтра приєднаюся!
14.02.2025 21:37
15* омбр Покровськ, виписую відношення, надішли мені свої дані
14.02.2025 21:38
1. ти не Семен з номерком;
2. у Покровську давно немає інтернету
3.при тій ситуації що там неможливо повірити,що комусь в ЗСУ є час і бажання порпатися у форумі Цензора;
4. а раз так,ухилянтський чм.шнику-дешевко йдеш 👉🖕!
14.02.2025 21:48
Малко .. Так шо ти очкуєш 🤣🤣забздів 🤣🤣 в тилу героєм себе почуваєш
14.02.2025 22:00
малко.....як казав портніков....найогидніше це надіти на себе військову форму сидіти десь в тилу .і з виглядом маршала розповідати як всі мають служити та жити
Себе впізнаєш???
14.02.2025 22:02
1. Він так само поділяє мою думку, як і я. І не тільки він.
2. Але у ЗСУ є Starlink, який діє усюди. І у Покровську сигнал зловить.
3. Троллю завжди неможливо повірити, завжди знайдеться якась відмазка.
4. То якраз ти і є - ухилянт, чмошник і дешевка!
5. А навіщо мої дані запитуєш - чи не кацапський шпигун? Хто хоче - той робить, а не базікає...
14.02.2025 22:09
НГУ, КарадаГ ??
14.02.2025 21:48
немає за що перейматись, війна буде продовжуватись, швидкого миру не буде
14.02.2025 21:37
або (та) добувні шахти урану,титану,рідкоземельних металів,що експлуатуватимутся амерами...
14.02.2025 21:36
А навіть якщо і так? Скажеш, що хай краще русня то все споживає, правда ж, копійчаний русоботику?)
14.02.2025 22:13
тобі не треба йти в ЗСУ,ти просто небезпечний будеш для наших бійців. сиди в ухилянтській норі і з неї спостерігай,як всі ці родовища отримає під контроль Китай. амери підігнуть хвоста,проти Китаю кишка тонка і зосередяться на вибиванні грошей з України і домовленостям з Путеньом
15.02.2025 00:19
На початку фашистської інтервенції в 2022р. деякі європейські лідери намагались проявити своє тільки їм притаманне мистецтво переконання та дзвонили путіну з метою привести його до тями. Це робив і самовпевнений Прем'єр Італії, на що кремлівський терорист путін відповів йому, що ще не час вести якісь конкретні переговори.

Тобто Істамбул був ширмою для московських фашистів, а не шансом для українських капітулянтів уникнути війни. І воювати, а отже зректися арестовичів в його оточенні, змусив потенційного Зрадника не Джонсон, а путін, який прагнув захопити якомога більше територій, а переговори про капітуляцію України розглядав, як хитрість італійців, французів, німців, які використають її, щоб потім його розвести, як з Мінськими угодами і не виконувати пункти капітуляції.

Виходить, що війна росії проти України справді проходить по плану путіна, і що три роки війни світ, і зокрема США та Європа, терпляче очікували, коли кремлівський примхливий вампір-відморозок нап'ється вдосталь крові та захопить якомога більше територій, щоб потім з приходом до влади в США нового безпринципного Президента нарешті оформити капітуляцію України, як те пропонували путіну ще в 2022р. європейські "миротворці".

Три роки непроханий гість гвалтував за столом на весіллі наречену, яка виходила заміж за принца (НАТО), аж поки не знайшовся Рудий Лицар серед гостей, який сказав: "Досить. Ти добився свого. Май тепер її за свою дружину".
14.02.2025 21:19
14.02.2025 21:21
воваааааа!!! ау !!! Келлог ще що має вагу в команді де НІХТО її немає, окрім ДОНА й то не втому що він заявляє а в тому що він робить тільки в в цю мить ?
14.02.2025 21:19
Ждем Келлога для подальших порад - якось так
14.02.2025 21:20
ля ля тополя,,,
14.02.2025 21:21
Келлог, це єдиний серед них притомний та тверезий політик. У нього активна антикремлівська позиція та конкретні пропозиції. Але Трамп останнім часом забив його у куток.
14.02.2025 21:22
і щє Лолу Джину Бріджиту чекаємо.
14.02.2025 21:26
Либи давлять, курви, весело їм...
14.02.2025 21:27
14.02.2025 21:32
цирк з цвітними конями на дроті...
14.02.2025 21:34
ну що можно чекати від віпизженокго Надею сладко дупого хілбілі носія папко та любителя смоктати прутня в душовій кабіні в КМП та кловуна вови
14.02.2025 21:38
Розтрощити б це неголене хлібало сокирою...
14.02.2025 21:34
Яки рідкісні покидьки !
14.02.2025 21:39
Приїде Келог, покаже список, який повинно виконати. Поїде. Зеленский скаже, що то була нарада.
14.02.2025 21:40
Може не по темі,а може й дуже по темі: пару днів тому десь у Єрусалимі відбулося російсько-українське ( ) весілля десятиліття-дочка головного хабадного раввіна Раші Бер Лазара Рівка одружилася з сином головного хабадраввіна Одеси та Півдня України Вольфа. Так от, учасники урочистостей повідомили,що там же було підписано міжнародну( ) угоду між обома сім"ями,що за Україною буде залишено Одесі і Дніпро,Херсон буде віддано Раші,інші типу Запоріжжя,Харків буде т.м. виставлено на торги....
14.02.2025 21:44
На фото наша сторона щаслива, усміхнена зразу видно в країні війна, доля країни на волосині, а на проти чомусь сумні та серйозні американців. Я хз напевно нам подобається як влада тупо рже над народом.
14.02.2025 21:49
В Америці таки рагулі прийшли до влади, що там немає з ким говорити...
14.02.2025 21:50
За те в нас, що не морда то дипломат
14.02.2025 21:55
А після Келлога чекаємо на Хегетса, а потім знову Венс. Як було з планами перемоги, самітами миру і рештою ху*ні яку несе зелена говоряща голова
14.02.2025 21:55
Зе запускає дурочку
14.02.2025 21:59
А Саша Грей будет????????????????????
14.02.2025 22:10
Сергій Наумович
Мля, хто ці люди? Шо то за гопота прийшла до влади у США? Це наче якийсь хєровий сон. Чувак від адміністрації Трампа прибіг до Києва з угодою про наші корисні копалини в зубах і протягом 90 хвилин говорив з Зеленським, а в кінці розмови просив підписати той папірець, не читаючи. А там було написано, що ми маємо віддати 50% всього, що у нас є. Вся залізна руда, весь уран, літій і так далі. Тобто десятки трильйонів доларів. Так в США стільки зброї ніколи не було за всю історію і николи не буде. Але ж ми мали підписати то закритими очима. Це типу плата за те, що ми отримали зброю.

При цьому ніяких гарантій виходу на кордони 23 лютого 2022 року, не кажучи вже про 1991 рік…При цьому ніяких гарантій вводу військового контингенту США в Україну. Што, млять? Іншими словами, то тупо капітуляція, репарації, наче США і РФ союзники, а ми з ними воювали. Або тупе мародерство… Я просто не впізнаю Вашингтон. Все, що так ретельно створювалося, напрацьовувалося десятиліттями, система відносин, універсальні цінності і авторитет - знищується з шаленою швидкістю.
14.02.2025 22:20
Times of Ukraine
Китай хоче відкрити на окупованих територіях України свої виробництва для видобутку ресурсів, - NV.
14.02.2025 22:24
можливо ці виявляться зараз більш притомними чим Сша. Повірити не можу, що я це кажу
15.02.2025 03:14
 
 