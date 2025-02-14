Зеленский после встречи с Вэнсом: ждем в Украине Келлога для дальнейших совещаний. ФОТОрепортаж

По итогам встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом президент Владимир Зеленский заявил, что команды рассмотрели много ключевых вопросов и добавил, что в Украине будут ждать спецпредставителя президента США по вопросам России и Украины Кита Келлога.

Об этом глава государства заявил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел хорошую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Благодарен ему и всей его команде за обсуждение, в котором также приняли участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель генерал Кит Келлог. Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели много ключевых вопросов и с нетерпением ждем генерала Келлога в Украине для дальнейших совещаний и более глубокой оценки ситуации на местах", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что Украина готова как можно быстрее двигаться к реальному и гарантированному миру.

Также он подчеркнул, что Украина искренне ценит решимость Трампа, которая "может помочь остановить войну и обеспечить Украине справедливость и гарантии безопасности".

Напомним, что 14 февраля в Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

