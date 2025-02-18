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РФ налаживает производство "Шахедов" с турбореактивным двигателем и дальностью 2500 км, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ

С начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136. Россия модернизирует беспилотники, которые использует для почти ежедневных атак по Украине.

Об этом информирует ГУР, сообщает Цензор.НЕТ.

На профильном портале разведки War&Sanctions был опубликован очередной массив данных об иностранных компонентах в оружии РФ, в частности в дронах.

Новая боевая часть

В частности, с начала 2025 года разведка зафиксировала ряд существенных изменений в строении БпЛА Shahed-136 (российские наименования - "Герань-2" и "Гарпия"):

  • новый вид боевой части весом 90 кг;
  • полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея были перенесены из носовой части в хвостовую;
  • установлен дополнительный балласт на конструкцию беспилотника.

Смотрите также: Бойцы ПВО уничтожают российский ударный беспилотник Shahed: "Підбив! Знімай, Вован! Ай, красава!". ВИДЕО

ГУР

Китайские компоненты вместо западных

Кроме того, разведчики обнаружили на 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации наклейку с маркировкой на китайском и английском языках Agricultural equipment parts ("Запчасти к сельхозтехнике").

Номер на ней указывал на производство этого оборудования в 2024 году, отметили в ГУР.

В то же время, объясняет ГУР, способ изготовления и цвет корпуса этой антенны похож на другие узлы и агрегаты "Шахедов" серии "Ы" производства Ирана и России, поэтому обнаруженная наклейка может быть использована для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения оборудования.

Смотрите также: Ночью беспилотник попал в многоэтажку в Долинской на Кировоградщине, пострадали женщина и два ребенка. ФОТОрепортаж

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Новые серии "Шахедов"

В ГУР отметили, что Россия все чаще использует китайские технологии вместо западных компонентов. Например, в упомянутой 8-канальной антенне последних версий Shahed-136 россияне заменили американскую XILINX Kintex-7 на микросхему Beijing Microelectronics Technology (КНР).

Кроме того, на российских производственных мощностях запущены новые серии БПЛА:

  • Серия Ы и Ъ - изготавливаются на заводе в Елабуге.
  • Серия КЦ - производится на заводе "Купол" в Ижевске, дополняя предыдущие модели К и КБ.
  • Также фиксируется использование новых 12-канальных CRP-антенн "Комета" вместо 8-канальных "Комета М8".

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Смотрите также: 26 "Шахедов" уничтожено в Черкасской области: обломками повреждены дома. ФОТО

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Дроны-обманки с боевой частью

В то же время для съемки и передачи видеоизображения с поражением целей россияне используют одноразовые Telegram-боты и миниэлектронные вычислительные машины Raspberry Pi, веб-камеры, 3G/LTE-модемы.

Кроме этого, российские войска начали снаряжать боевыми частями дроны "Гербера", которые ранее выполняли роль беспилотников-имитаторов: на произведенные в Елабуге БпЛА устанавливают осколочно-фугасную ОФБЧ-2,5 и кумулятивные инженерные боеприпасы КЗ-6.

"Для приведения боевой части в действие используются взрыватель, который подключается к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10D", - объясняет ГУР.

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В разведке добавили, что Россия налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3" с малогабаритными турбореактивными двухконтурными двигателями Tolou-10/13, который способен обеспечивать скорость полета до 550-600 километров в час на дальности 2500 км.

По данным портала War&Sanctions, в российском вооружении идентифицировали 4400 иностранных компонентов, а также 140 типов БПЛА и 88 предприятий, привлеченных к их производству.

Читайте также: Рашисты впервые ударили по Николаеву модернизированным "Шахедом", - ОВА

Автор: 

беспилотник (3847) россия (96420) ГУР (490) Шахед (1232)


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Топ комментарии
+30
Десять разів вже можна було скопіювати і запускати по всьому кацапстану, нездари(((
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18.02.2025 19:51 Ответить
+27
Зато какие красивые видосики и фоточки Зеленского на фоне "Паляниць" и "Пекла". Просто "незламні" и "потужні".
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18.02.2025 20:04 Ответить
+22
як там бімба-ракета-дрон паляниця, Оманська Гнида ?
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18.02.2025 19:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
новий вид бойової частини вагою 90 кг; Джерело: https://censor.net/ua/p3536560
Зате наші бобри з бойовою частиною 7-10 кг, а кажуть що ми їх переважаємо...
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18.02.2025 19:50 Ответить
Сибіга сказав що в 4 ляма дронів
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18.02.2025 19:54 Ответить
пізділс!
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18.02.2025 20:12 Ответить
наші "бобри" цьмокають пісю. а того куя шо за те відповіда, треба тими пісями натовкти.
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18.02.2025 19:57 Ответить
це ж було вже(с)...новость ради новости
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18.02.2025 19:50 Ответить
Десять разів вже можна було скопіювати і запускати по всьому кацапстану, нездари(((
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18.02.2025 19:51 Ответить
Ні...вони їх дуже талановито не випускають...Паляниць та Батонів щось теж не видно...
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18.02.2025 19:54 Ответить
Нельзя, без лицензии. Это же нарушение авторских прав
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18.02.2025 20:01 Ответить
а ліцензію, як і "зміну громадянства, якщо щось не подобається", НЕ може надати лишень Найвеличніший НЕстратег!!
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18.02.2025 20:13 Ответить
Зато какие красивые видосики и фоточки Зеленского на фоне "Паляниць" и "Пекла". Просто "незламні" и "потужні".
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18.02.2025 20:04 Ответить
Не можуть, в них лапки.
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18.02.2025 20:43 Ответить
Ти, замість нігті малювати в кріслі, взяла б і скопіювала. Тут роботи то на 2 години.
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18.02.2025 23:36 Ответить
22 рік, будьоний - у рф залишилось ракет на 2-3 пуски. Саме тому шо зеленский знає цю інфу, то він і зупиняє всі ракетні програми України у 19 році.
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18.02.2025 19:52 Ответить
Надо привлечь лучших инженеров племени хуситов, помочь нашим дебилам наладить производство баллистических ракет. Их баллистический Burkan-2H уже более чем на 1000км летает.
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18.02.2025 19:55 Ответить
Їм росіяни або іранці можуть допомагати. Спеціалісти сидять на заводах.
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18.02.2025 20:00 Ответить
У нас спеціалісти космічні Зеніти для Sea Launch робили.
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19.02.2025 05:58 Ответить
Зараз хрипате відосіка запилить. Для плебса мод дивіться який я потужній питздун.
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18.02.2025 19:55 Ответить
як там бімба-ракета-дрон паляниця, Оманська Гнида ?
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18.02.2025 19:57 Ответить
маріуполь бердянськ мелітополь керченський міст, заборонені цілі?
новоросійськ заборонений особисто президентом сша?
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18.02.2025 19:57 Ответить
Це мабуть росіяни так миру хочуть.
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18.02.2025 20:01 Ответить
До сраки что они хотят. Что мы хотим, не нанося ударов собственными ракето-дронами, а публикуя лишь одни фото и видосики?
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18.02.2025 20:07 Ответить
Наша влада може завдавати рівно стільки ударів, скільки їй дозволяють США.
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18.02.2025 21:09 Ответить
Т.е. дронами нам разрешают, а ракето-дронами нет? Бред. Бить собственным оружием куда хотим нам никто не запрещал. Было бы чем.
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18.02.2025 21:28 Ответить
Слабаки! Наш гідрант, уряд та мандатовані тим часом налагоджують закупівлю рашистського металобрухту з Болгарії. Колись відомий комік піддавав критиці торгівлю застарілою зброєю на прикладі України і Грузії. Зараз той самий комік мародерить державу на закупівлі лайна. Нам потрібно більше донатити на дрони для ЗСУ та інші "плюшки", а з мудилою розберемось потім.
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18.02.2025 20:01 Ответить
Не довго залишилося. Скоро перемир'я і вибори.
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18.02.2025 20:05 Ответить
Сподіваюся. Але зелена почвара зробить усе, щоб або зірвати вибори, або фальсифікувати. Цю риганину зелену від корита відірвуть тільки ногами вперед.
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18.02.2025 20:44 Ответить
Це москалям не допоможе, кидайте бімбу ядрьону хоч на Київ. Україна все одно виживе і переможе 💪
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18.02.2025 20:04 Ответить
Тобі з Румунії видніше. А якщо москалі не по Київу, а по Бухаресту шарахнуть? З них станеться.
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18.02.2025 20:25 Ответить
Ти що, здатись хочеш?
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18.02.2025 20:33 Ответить
Коли Україна поверне Крим, то одразу ж можна буде і шельф повернути! Чи окупувати ту Румунію..
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18.02.2025 20:42 Ответить
Мова не про мене. Ти що робитимеш?
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18.02.2025 22:17 Ответить
Буду донатити
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18.02.2025 23:16 Ответить
Ні... Він натякає, що в Букурешть проблем буде більше... Як казав мій батько колись - "Коли землю трясе, в Україні тільки хрестяться... А в Румунії люди розбирають уламки будинків та мертвих витягують...". Румунія на геологічному розломі стоїть, і може після "ядрьоного удару" так струснуть, що півРумунії треба буде відбудовувать...." Коли у 1976-му (здається), Румунію "труснуло", то до нас тільки "відголоски" дійшли (бо Україна стоїть на кристалічному щиті. У матері горщики з квітами "поїхали" по "стінці". А в Румунії десятки трупів витягували з розвалених будинків і сотні поранених везли в лікарні...
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18.02.2025 23:09 Ответить
Ну шарахнуть так шарахнуть. Україна цьому ніяк не зможе завадити все одно.
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18.02.2025 23:17 Ответить
Так чого ти за Україну щось вирішуєш? Можеш реально допомогти? Допоможи... А якщо ні - не пиши "чухні"...
"Грякне" у нас - через рік румуни їстимуть заражену радіацією, рибу. Бо по Дніпру радіонукліди потраплять у Чорне море. А там - циркуляційна течія вздовд узбережжя. І йде та течів у бік румунських берегів...
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18.02.2025 23:48 Ответить
Я нічого не вирішую, ти про що взагалі?
Грякне і грякне, що з того? До чого тут цей лікбез?
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18.02.2025 23:53 Ответить
And_alos

Це москалям не допоможе, кидайте бімбу ядрьону хоч на Київ. Україна все одно виживе і переможе 💪

18.02.2025 20:04
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18.02.2025 23:58 Ответить
І шо? Ти не згоден?
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19.02.2025 00:07 Ответить
З ЧИМ САМЕ я повинен "погодиться"? З можливим ядерним ударом по Києву? З загибеллю сотен тисяч людей? Адже головний твій "посил" каже саме про це...
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19.02.2025 00:17 Ответить
А якщо Пуйло скаже - або здавайтеся або жахну бімбою по Києву?
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19.02.2025 00:29 Ответить
Ти - "Пуйло"? Ні? То чого ти йому "сценарії" малюєш? Я ж тобі сказав уже: "Так чого ти за Україну щось вирішуєш? Можеш реально допомогти? Допоможи... А якщо ні - не пиши "чухні"..."
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19.02.2025 00:44 Ответить
Злився від відповіді. Значить ти готовий лягти під Пуйла.
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19.02.2025 01:08 Ответить
А що саме ти від мене очікував? Які "питання" - такі й відповіді... Я тобі пробував пояснить ситуацію - але ти мелеш дурниці з розумним виглядом, і "петляєш"... Чому я повинен відшукувать якісь сліди логіки в твоїй пустопорожній балаканині, вияснять для себе, яке саме "глибокодум"я" в ній полягає, і давать тобі відповідь?... Це все одно, що перебувать в одній кімнаті з божевільним, який пробує тобі пояснить ступінь с ухості води...
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19.02.2025 01:39 Ответить
Бо ти обісрався одразу. Готов стати раком перед Пуйлом.
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19.02.2025 02:15 Ответить
Ну, про що можна говорить з божевільним?
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19.02.2025 02:18 Ответить
От чому українці воюють? Чому чинять спротив?
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19.02.2025 02:21 Ответить
Ну, про що можна говорить з божевільним?
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19.02.2025 02:32 Ответить
вже з пару десятків шахедів попали в "полон" ціленькими. копіюй та маштабуй вже готове. в програмуванні рахують добрим тоном використання чужого опиту, замість винаходу свого велосипеду!
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18.02.2025 20:05 Ответить
Рашисти не сплять а швидко модернізують свою зброю. Ми ж чомусь не можемо у рашистів скопіювати шахеди які з втричі більшим зарядом і вдесятеро більшою дальністю польоту
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18.02.2025 20:07 Ответить
90 кг БЧ на 2500 км Карл! а в нас шось за куйня.
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18.02.2025 20:37 Ответить
так и мы можем говорить что у нас дроны летят на 5000 км и боевая часть 500 кг
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18.02.2025 21:55 Ответить
Ну хрен його зна, думаю заявлене близько до реального. Судячи з карт польоту летить та куйня дійсно далеко. До того ж читав, що Іран сам вкрав технологію шахеда у Ізраїлі та Британії - а ті досить добре над ним попрацювали
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19.02.2025 08:14 Ответить
Бо в нас зрадники (!) при владі. Зрад-ни-ки. Вони саботують цю війну вже 3 роки, невже це ще не очевидно?
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18.02.2025 20:46 Ответить
Якби на чолі України зараз був патріот-державник, цих заводів би вже не було...
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18.02.2025 20:09 Ответить
Що ти таке верзеш?! Україна-демократична держава і такою має і залишитись, звісно якщо ти бажаєш їй добра і тобі не начхати на неї!
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18.02.2025 21:03 Ответить
Так. І що з того? Пропонуєш стати міні-рашкою?
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18.02.2025 21:37 Ответить
Якби на чолі був патріот-державник, цієї б війни взагалі не було. ***** напало, бо побачило обісцянного клована в ролі Президента.
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18.02.2025 20:47 Ответить
Тобто винне не пуйло а президент-клован?
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18.02.2025 21:11 Ответить
Частково - так
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18.02.2025 21:35 Ответить
100000% так.
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18.02.2025 21:39 Ответить
А тепер представте якщо дати рашистам передишки і зняти санкції хоча б на пів року-рік. Скільки вони шахедів і ракет наліплять. А потім скажуть давай всю Україну або знесемо дронами і ракетами всі міста за одну ніч. Не дарма ж ***** заявив що не хоче щоб миротворці з країн НАТО були. А то як не як а НАТО прийдеться щось вирішувати якщо ***** переб'є їхніх миротворців.
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18.02.2025 20:13 Ответить
Як бачите ніякі перепочинку їм не потрібні. Вони і без перепочинків щодня окуповують якесь село і переозброюють армію. І це все без бусифікації. Поставте в вашу обрізане рівняння другу половину і зробіть висновок.
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18.02.2025 20:18 Ответить
Не путайте статевий орган з пальцем. Якщо зараз рашисти прокладають своїми трупами дороги щоб захопити якусь купу цегли яка колись називалась хутором то після передишки рашисти броньованими колонами підуть захоплювати велику міста мільйонники
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18.02.2025 20:21 Ответить
Вони вже приїжджали колонами. Наступного разу отримають втрати в 100 разів більше. Головне вибрати осудну владу замість неголених клоунів.
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18.02.2025 20:25 Ответить
Логічно-логічно, а ти коли тоді свій тухес в ТЦК нарешті відправиш? Бо ж треба перемагати!!!
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18.02.2025 20:21 Ответить
Крім розгляданя наліпок із маркуванням, ГУР чимось ще займається?
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18.02.2025 20:30 Ответить
>> росіяни замінили американську XILINX Kintex-7 на мікросхему Beijing Microelectronics Technology (КНР)...

Звісно. Я про це не раз писав. Китайці піднімаються у турборежимі, причому у всьому -- FPGA, процесорах, RAM і абсолютно у всьому.

Привіт Заходу, який передав китайським комунякам мотузку, на якій вони його пробуватимуть вішати інвестував трильйони доларів у гай-тек кнр.
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18.02.2025 20:45 Ответить
Глобалізація це уніфікація.
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18.02.2025 21:50 Ответить
Ви помиляєтеся. RISC-V не уніфікована з x86, і це принципово. Але перша згадана архітектура є принциповою для коммі_китаю (параша каже, що для них теж), і майже всі свої розробки китайці будують на ній.
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19.02.2025 01:22 Ответить
Я про те, чому кіссінджери індустріалізували Китай.
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19.02.2025 05:45 Ответить
2500 км дальність? Тупо лякають лякливих європейців. Лякайте вже дронами з дальністю 10 000 км. Щоб Трамп затремтів
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18.02.2025 20:45 Ответить
ага, і як бачите - дурачкі ведуться, бігають воллося на дупі рвуть. Ну мабуть гуманітарії...
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18.02.2025 21:58 Ответить
Прикро, але шахед, виявився, дость вдалою іранською розробкою. Велика дальність, потужна БЧ, дешевизна, можливість масового виробництва. Чому ми їх досі не спромоглися скопіювати, мені не зрозуміло.
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18.02.2025 22:58 Ответить
а у нас півтора мільярда, виділили на ремонт 3-х метрової дірки в даху саркогфага, так і переможемо, тішить що "перемога" вже близько
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19.02.2025 08:51 Ответить
 
 