РФ налаживает производство "Шахедов" с турбореактивным двигателем и дальностью 2500 км, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ

С начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136. Россия модернизирует беспилотники, которые использует для почти ежедневных атак по Украине.

Об этом информирует ГУР, сообщает Цензор.НЕТ.

На профильном портале разведки War&Sanctions был опубликован очередной массив данных об иностранных компонентах в оружии РФ, в частности в дронах.

Новая боевая часть

В частности, с начала 2025 года разведка зафиксировала ряд существенных изменений в строении БпЛА Shahed-136 (российские наименования - "Герань-2" и "Гарпия"):

новый вид боевой части весом 90 кг;

полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея были перенесены из носовой части в хвостовую;

установлен дополнительный балласт на конструкцию беспилотника.

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Китайские компоненты вместо западных

Кроме того, разведчики обнаружили на 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации наклейку с маркировкой на китайском и английском языках Agricultural equipment parts ("Запчасти к сельхозтехнике").

Номер на ней указывал на производство этого оборудования в 2024 году, отметили в ГУР.

В то же время, объясняет ГУР, способ изготовления и цвет корпуса этой антенны похож на другие узлы и агрегаты "Шахедов" серии "Ы" производства Ирана и России, поэтому обнаруженная наклейка может быть использована для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения оборудования.

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Новые серии "Шахедов"

В ГУР отметили, что Россия все чаще использует китайские технологии вместо западных компонентов. Например, в упомянутой 8-канальной антенне последних версий Shahed-136 россияне заменили американскую XILINX Kintex-7 на микросхему Beijing Microelectronics Technology (КНР).

Кроме того, на российских производственных мощностях запущены новые серии БПЛА:

Серия Ы и Ъ - изготавливаются на заводе в Елабуге.

Серия КЦ - производится на заводе "Купол" в Ижевске, дополняя предыдущие модели К и КБ.

Также фиксируется использование новых 12-канальных CRP-антенн "Комета" вместо 8-канальных "Комета М8".





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Дроны-обманки с боевой частью

В то же время для съемки и передачи видеоизображения с поражением целей россияне используют одноразовые Telegram-боты и миниэлектронные вычислительные машины Raspberry Pi, веб-камеры, 3G/LTE-модемы.

Кроме этого, российские войска начали снаряжать боевыми частями дроны "Гербера", которые ранее выполняли роль беспилотников-имитаторов: на произведенные в Елабуге БпЛА устанавливают осколочно-фугасную ОФБЧ-2,5 и кумулятивные инженерные боеприпасы КЗ-6.

"Для приведения боевой части в действие используются взрыватель, который подключается к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10D", - объясняет ГУР.





В разведке добавили, что Россия налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3" с малогабаритными турбореактивными двухконтурными двигателями Tolou-10/13, который способен обеспечивать скорость полета до 550-600 километров в час на дальности 2500 км.

По данным портала War&Sanctions, в российском вооружении идентифицировали 4400 иностранных компонентов, а также 140 типов БПЛА и 88 предприятий, привлеченных к их производству.

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