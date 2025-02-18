РФ налаживает производство "Шахедов" с турбореактивным двигателем и дальностью 2500 км, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ
С начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136. Россия модернизирует беспилотники, которые использует для почти ежедневных атак по Украине.
Об этом информирует ГУР, сообщает Цензор.НЕТ.
На профильном портале разведки War&Sanctions был опубликован очередной массив данных об иностранных компонентах в оружии РФ, в частности в дронах.
Новая боевая часть
В частности, с начала 2025 года разведка зафиксировала ряд существенных изменений в строении БпЛА Shahed-136 (российские наименования - "Герань-2" и "Гарпия"):
- новый вид боевой части весом 90 кг;
- полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея были перенесены из носовой части в хвостовую;
- установлен дополнительный балласт на конструкцию беспилотника.
Китайские компоненты вместо западных
Кроме того, разведчики обнаружили на 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации наклейку с маркировкой на китайском и английском языках Agricultural equipment parts ("Запчасти к сельхозтехнике").
Номер на ней указывал на производство этого оборудования в 2024 году, отметили в ГУР.
В то же время, объясняет ГУР, способ изготовления и цвет корпуса этой антенны похож на другие узлы и агрегаты "Шахедов" серии "Ы" производства Ирана и России, поэтому обнаруженная наклейка может быть использована для введения в заблуждение относительно реального происхождения и назначения оборудования.
Новые серии "Шахедов"
В ГУР отметили, что Россия все чаще использует китайские технологии вместо западных компонентов. Например, в упомянутой 8-канальной антенне последних версий Shahed-136 россияне заменили американскую XILINX Kintex-7 на микросхему Beijing Microelectronics Technology (КНР).
Кроме того, на российских производственных мощностях запущены новые серии БПЛА:
- Серия Ы и Ъ - изготавливаются на заводе в Елабуге.
- Серия КЦ - производится на заводе "Купол" в Ижевске, дополняя предыдущие модели К и КБ.
- Также фиксируется использование новых 12-канальных CRP-антенн "Комета" вместо 8-канальных "Комета М8".
Дроны-обманки с боевой частью
В то же время для съемки и передачи видеоизображения с поражением целей россияне используют одноразовые Telegram-боты и миниэлектронные вычислительные машины Raspberry Pi, веб-камеры, 3G/LTE-модемы.
Кроме этого, российские войска начали снаряжать боевыми частями дроны "Гербера", которые ранее выполняли роль беспилотников-имитаторов: на произведенные в Елабуге БпЛА устанавливают осколочно-фугасную ОФБЧ-2,5 и кумулятивные инженерные боеприпасы КЗ-6.
"Для приведения боевой части в действие используются взрыватель, который подключается к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10D", - объясняет ГУР.
В разведке добавили, что Россия налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 - "Герань-3" с малогабаритными турбореактивными двухконтурными двигателями Tolou-10/13, который способен обеспечивать скорость полета до 550-600 километров в час на дальности 2500 км.
По данным портала War&Sanctions, в российском вооружении идентифицировали 4400 иностранных компонентов, а также 140 типов БПЛА и 88 предприятий, привлеченных к их производству.
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Зате наші бобри з бойовою частиною 7-10 кг, а кажуть що ми їх переважаємо...
новоросійськ заборонений особисто президентом сша?
"Грякне" у нас - через рік румуни їстимуть заражену радіацією, рибу. Бо по Дніпру радіонукліди потраплять у Чорне море. А там - циркуляційна течія вздовд узбережжя. І йде та течів у бік румунських берегів...
Грякне і грякне, що з того? До чого тут цей лікбез?
Це москалям не допоможе, кидайте бімбу ядрьону хоч на Київ. Україна все одно виживе і переможе 💪
18.02.2025 20:04
Звісно. Я про це не раз писав. Китайці піднімаються у турборежимі, причому у всьому -- FPGA, процесорах, RAM і абсолютно у всьому.
Привіт Заходу, який
передав китайським комунякам мотузку, на якій вони його пробуватимуть вішатиінвестував трильйони доларів у гай-тек кнр.