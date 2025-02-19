Враг больше всего атаковал на Покровском направлении, на Курщине отражено 10 штурмов, - Генштаб

За прошедшие сутки, 18 февраля 2025 года, на фронте состоялось 156 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 94 авиационных удара, применил 4 ракеты и сбросил 144 управляемых авиабомбы. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 89 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2386 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремячка, Ромашково, Марчихина Буда, Черкасская Лозовая, Гуляйполе, Зализничное, Пятихатки.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских систем, четыре пункта управления, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков.

Напоминается, что щагалом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1300 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 19 танков, 23 боевые бронированные машины, 72 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, 4 средства ПВО, 175 БпЛА оперативно-тактического уровня, 146 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Малая Шапковка и Тополя.

Вчера на Купянском направлении состоялось 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении наши войска остановили 12 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточивали в районах населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Белогоровка, Григорьевка и Верхнекаменское, наши защитники успешно отбили четыре вражеские атаки.

Также отмечается, что три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Васюковки и в направлении Александро-Шультино остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг 18 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки.

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"Пятьдесят атак отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют недалеко от населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Проминь, Песчаное, Котлино, Надиевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улаклы", - отмечают в Генштабе.

Обстановка на Юге

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого оккупанты 17 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Гуляйпольском направлении противник 14 раз предпринимал попытки продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Обстановка на Севере

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел десять штурмов позиций украинских подразделений, нанес 35 авиаударов, сбросив 44 КАБ, и совершил 502 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня", - отмечают в Генштабе.

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Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.























