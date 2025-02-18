Силы обороны отразили 7 атак врага на Курщине, еще 3 боестолкновения продолжаются, - Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 144 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли два ракетных удара с использованием двух ракет и 72 авиационных ударов, применив 94 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1024 дрона-камикадзе и осуществили около 4200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник пытался продвинуться в сторону Малой Шапковки и Тополей, Силы обороны успешно предотвратили это. Авиаудару подверглась Черкасская Лозовая.
На Купянском направлении враг проводил 16 наступательных действий возле Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Украинские подразделения отразили 14 атак врага, продолжается два боестолкновения.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка, два боестолкновения еще продолжаются.
На Северском направлении враг четыре раза атаковал в направлениях Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, два боя еще продолжаются.
С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Васюковки и в направлении Александро-Шультино, одна попытка россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имела, продолжается два боестолкновения.
На Торецком направлении сегодня произошло 15 боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений возле Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надиевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улаклы. Наши защитники отразили 32 штурма, еще 11 боестолкновений продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 352 оккупанта, из них 191 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили три танка, семь единиц автомобильной техники, одну БМ-21 "Град", четыре миномета, багги, два мотоцикла и пушку, также повредили танк, две боевые бронированные машины, квадроцикл и два орудия.
Обстановка на юге
На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 14 атак захватчиков в районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. Два боя продолжаются.
На Гуляйпольском направлении противник 13 раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отражены нашими защитниками, еще пять - продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Гуляйполю и Зализничному.
На Ореховском направлении украинские защитники отражают три атаки в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Новоандреевка. НАРами враг атаковал Пятихатки.
Курское направление
На Курщине Силы обороны отразили семь штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются еще три боестолкновения.
На других направлениях - без особых изменений.
Сегодня стоит отметить воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якже ж, незважаючи на це, рузьгим вдається просуватися?
На захід від Великої Новосілки російські війська просунулися вздовж ряду лісосмуг на глибину до 1.2 км і продовжують штурмові дії широким фронтом у напрямку н.п. Привільне та Бурлацьке.
На Костянтинопольському напрямку в районі Улакли складається дуже складна ситуація. Також, йдуть бої у південній частині Костянтинополя, де російські маневрені групи роблять спроби закріпитися у підвальних приміщеннях. Українські війська за підтримки бронетехніки, включно з танками, проводять контрдії.
Покровський напрямок.
Ідуть важкі бої за н.п. Андріївка, де противник підтягує резерви для тиску на частину населеного пункту, що залишилася, і атак у напрямку н.п. Срібне з метою закриття «кишені», що утворилася."