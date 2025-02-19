Изготавливали поддельные батарейки под видом мировых брендов: задержана группа злоумышленников, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые в промышленных масштабах изготавливали поддельные батарейки под видом продукции известных мировых брендов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Установлено, что нелегальное производство действовало сразу в нескольких областях - Киевской, Харьковской, Одесской и Львовской. Злоумышленники использовали профессиональное оборудование, изготавливали упаковки с логотипами международных брендов и продавали фальсификат оптом и в розницу.
Правоохранители установили организаторов, исполнителей, производителей полиграфии и даже администратора онлайн-магазина, через который реализовывали контрафакт.
Во время масштабных обысков в Киеве, Одессе и других регионах изъяли оборудование для упаковки батареек, полиграфические материалы, более 37 тысяч поддельных элементов питания и сырье общей стоимостью более 2 миллионов гривен.
Продукция направлена на экспертизу.
Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг). Досудебное расследование продолжается, возможно расширение квалификации преступления.
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Тільки наклейки ліпили.
Зпаювати батарею для Мавіка немає абсолютно ніяких складнощів - абсолютний примітивізм. Говорю, як людина котора змайстувала для свого офісу батарею LiFePO4 2S 8Р з BMS-кою і датчиком температури. Хоч і це не така вже і складна штука.
Я який толк в ваших коментарях,"свіжовилуплений" Ви наш?! Ніякого!
По акумуляторах, то не новина, що ви зібрали акумулятор, але якщо без освіти, то може виникнути ряд питань, бо по інтернету збирають багато, а правильно це роблять мало. Треба і правильно виконати з'єднання, правильно вибрати переріз проводів, правильно налаштувати все і розуміти що таке струм, напруга і взагалі. Як по потужності і як рахувати навантаження також треба знати.
Так ви зібрали конструктор, але чи розумієте ви чому саме так і чи правильно це з точки зору теорії - вже питання.
Також акумулятор + інвертор відноситься до класу електроустановка, а не побутове обладнання, тобто для такого треба по правильному мати ДОПУСК з електробезпеки, це по документах. Якщо не розуміти базові принципи, то може виникнути пошкодження.
Тягнути потужний акумулятор в приміщення - це пряме порушення, потужний акумулятор повинен бути в окремому приміщенні - це по ПТЕЕС + ПУЕ + пожежна безпека.
Не просто так люди в університеті на енергетика 5 років вчаться + рік практики і потім отримують допуск до робіт з напругою.
Якщо ви отак зібрали і хизуєтеся, при цьому ЯКЩО не маєте допуску, то це ваше право, відповідальність і ризик. Бо якщо щось станеться чи згорить, то ви нічого нікому не зможете прод'явити в принципі, нікому, бо вам відразу припишуть порушення. А у випадку звернення до суду ще і на вас можуть повісити за порушення.
Ви тут посміялися, а чи ви кусах взагалі, що в енергетиці при розборках в судах спираються на нормативні документи (закони в енергетиці), а не на абум.
І що ви написали, що акумулятори збирати легко - це викликає багато питань по вашій освіті, людина з енергетичною освітою таке не напише, бо це відповідальність і акумулятори потужні обслуговують і збирають на підприємствах навчені люди з освітою, дивно чому, це ж легко ))))
"Універсітєтав" я не закінчував, а закінчив КПІ факультет ФЕА біля 40 тому, ще коли твій батько ходив в шортиках в школу.
Про допуск робіт під напругою ти написав маячню. На моєму підприємстві електрик не закінчував ВУЗ , але отримав дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки в територіальному органі Державної служби України з питань праці.
Ахахах, смішний ти!
Що у вас на підприємстві - це є ваша відповідальність. Для робіт з напругою треба відповідна освіта і допуск, як ви то зробили у себе - то ваше діло і ваша відповідальність якщо щось станеться.
Видно що 40 років тому, бо хвалитеся тим, де є явні порушення електробезпеки, пожарки і т.д.
Тобто у вас електрик все і нічого толком.
Допуск з електробезпеки отримують у відповідній організації, яка має на це дозвіл, і людина без освіти відповідної не отримає допуск, ну або це буде спеціаліст який тупо нічорта не знає.
Дякую, побачив рівень людини, яка закінчила КПІ 40 років тому. Дуже показово.
як то раніше писали на "олбанском" - КГ/АМ!