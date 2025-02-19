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Изготавливали поддельные батарейки под видом мировых брендов: задержана группа злоумышленников, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые в промышленных масштабах изготавливали поддельные батарейки под видом продукции известных мировых брендов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В Украине разоблачили масштабное производство поддельных батареек

Установлено, что нелегальное производство действовало сразу в нескольких областях - Киевской, Харьковской, Одесской и Львовской. Злоумышленники использовали профессиональное оборудование, изготавливали упаковки с логотипами международных брендов и продавали фальсификат оптом и в розницу.

Правоохранители установили организаторов, исполнителей, производителей полиграфии и даже администратора онлайн-магазина, через который реализовывали контрафакт.

Во время масштабных обысков в Киеве, Одессе и других регионах изъяли оборудование для упаковки батареек, полиграфические материалы, более 37 тысяч поддельных элементов питания и сырье общей стоимостью более 2 миллионов гривен.

Продукция направлена на экспертизу.

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В Украине разоблачили масштабное производство поддельных батареек
В Украине разоблачили масштабное производство поддельных батареек
В Украине разоблачили масштабное производство поддельных батареек
В Украине разоблачили масштабное производство поддельных батареек

Также начато уголовное производство по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг). Досудебное расследование продолжается, возможно расширение квалификации преступления.

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Автор: 

подделка (442) Нацполиция (16603)


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Топ комментарии
+6
Та вони самі батарейки не виготовляли - з Китаю завозили.
Тільки наклейки ліпили.
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19.02.2025 11:54 Ответить
+3
Батареики тягнуть на бренд? - то штраф - узаконьте цих умільців - нехаи працюють
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19.02.2025 11:47 Ответить
+3
Чому зловмисники? Якщо виготовляли якісну продукцію то вітчизняні виробники які намагаються вижити під час гетьманцевщини. Китайози підробляють все, але їх не вважають зловмисниками. Зловмисники сидять в Раді, ОПі та шмиргалятнику.
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19.02.2025 12:00 Ответить
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Батареики тягнуть на бренд? - то штраф - узаконьте цих умільців - нехаи працюють
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19.02.2025 11:47 Ответить
Та вони самі батарейки не виготовляли - з Китаю завозили.
Тільки наклейки ліпили.
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19.02.2025 11:54 Ответить
Написано сировина на 2млн грн
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19.02.2025 12:02 Ответить
ну так наліпки, фарба, блістери і тд - це все теж "сировина".
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19.02.2025 12:05 Ответить
дивно що не знайшли учбову гранату та травмат з дозвільною книжечкою,купюри не розклали на підлозі,недопрацювання.
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19.02.2025 11:56 Ответить
Ти такаж потвора
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19.02.2025 12:05 Ответить
нерозклали бо не було дівана ....
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19.02.2025 13:42 Ответить
Чому зловмисники? Якщо виготовляли якісну продукцію то вітчизняні виробники які намагаються вижити під час гетьманцевщини. Китайози підробляють все, але їх не вважають зловмисниками. Зловмисники сидять в Раді, ОПі та шмиргалятнику.
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19.02.2025 12:00 Ответить
Щоб тобі діставалось підроблене фуфло пожиттю!
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19.02.2025 14:54 Ответить
Малий бізнес ))
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19.02.2025 12:00 Ответить
Цими умільцями можна укомплектувати підрозділи БПЛА, хай монтують батарейками Мавіки та др. квадрокоптери.
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19.02.2025 12:02 Ответить
Потите ерунду. Тут станок для переклеювання етикеток. А для мавіків треба знати електроніку на гарному рівні, вміти виконувати складні роботи паяльні і взагалі багато чого розуміти. Зварювання акумуляторів, підбір, збирання батарей якісне - це все складно і треба знання. З цих переклеювальщиків для БПЛА буде не більше толку ніж від ваших коментарів.
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19.02.2025 14:25 Ответить
На перші два слова відповім аналогічно,- Питуйте в КатМанду! -
Зпаювати батарею для Мавіка немає абсолютно ніяких складнощів - абсолютний примітивізм. Говорю, як людина котора змайстувала для свого офісу батарею LiFePO4 2S 8Р з BMS-кою і датчиком температури. Хоч і це не така вже і складна штука.
Я який толк в ваших коментарях,"свіжовилуплений" Ви наш?! Ніякого!
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19.02.2025 15:38 Ответить
Як раз батарею Мавіка має запаювати знаюча людина, бо я паяю, і знаю, що там треба надійність, не знаюча людина не зробить це нормально. Вибачте, але паяти треба вміти якісно, як зварювати.

По акумуляторах, то не новина, що ви зібрали акумулятор, але якщо без освіти, то може виникнути ряд питань, бо по інтернету збирають багато, а правильно це роблять мало. Треба і правильно виконати з'єднання, правильно вибрати переріз проводів, правильно налаштувати все і розуміти що таке струм, напруга і взагалі. Як по потужності і як рахувати навантаження також треба знати.

Так ви зібрали конструктор, але чи розумієте ви чому саме так і чи правильно це з точки зору теорії - вже питання.

Також акумулятор + інвертор відноситься до класу електроустановка, а не побутове обладнання, тобто для такого треба по правильному мати ДОПУСК з електробезпеки, це по документах. Якщо не розуміти базові принципи, то може виникнути пошкодження.

Тягнути потужний акумулятор в приміщення - це пряме порушення, потужний акумулятор повинен бути в окремому приміщенні - це по ПТЕЕС + ПУЕ + пожежна безпека.

Не просто так люди в університеті на енергетика 5 років вчаться + рік практики і потім отримують допуск до робіт з напругою.

Якщо ви отак зібрали і хизуєтеся, при цьому ЯКЩО не маєте допуску, то це ваше право, відповідальність і ризик. Бо якщо щось станеться чи згорить, то ви нічого нікому не зможете прод'явити в принципі, нікому, бо вам відразу припишуть порушення. А у випадку звернення до суду ще і на вас можуть повісити за порушення.

Ви тут посміялися, а чи ви кусах взагалі, що в енергетиці при розборках в судах спираються на нормативні документи (закони в енергетиці), а не на абум.

І що ви написали, що акумулятори збирати легко - це викликає багато питань по вашій освіті, людина з енергетичною освітою таке не напише, бо це відповідальність і акумулятори потужні обслуговують і збирають на підприємствах навчені люди з освітою, дивно чому, це ж легко ))))
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19.02.2025 22:09 Ответить
Людино добра, дякую, я вже побачив, що ти ще та зануда ,але настрій все таки мені підняв. Посміявся
"Універсітєтав" я не закінчував, а закінчив КПІ факультет ФЕА біля 40 тому, ще коли твій батько ходив в шортиках в школу.
Про допуск робіт під напругою ти написав маячню. На моєму підприємстві електрик не закінчував ВУЗ , але отримав дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки в територіальному органі Державної служби України з питань праці.
Ахахах, смішний ти!
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20.02.2025 08:43 Ответить
Ну ви показали, що значить "старческий маразм", коли готові обзивати і ображати інших. Це показник, коли старі люди наче з життєвим досвідом готові ображати і принижувати. А потім старі дивуються, що молодь їх не поважає, от ви і не дивуєтеся після ваших образ. Щаслива чи самодостатня людина інших ображати і обзивати не буде, ну ображені зазвичай обзивають інших.

Що у вас на підприємстві - це є ваша відповідальність. Для робіт з напругою треба відповідна освіта і допуск, як ви то зробили у себе - то ваше діло і ваша відповідальність якщо щось станеться.

Видно що 40 років тому, бо хвалитеся тим, де є явні порушення електробезпеки, пожарки і т.д.

Тобто у вас електрик все і нічого толком.

Допуск з електробезпеки отримують у відповідній організації, яка має на це дозвіл, і людина без освіти відповідної не отримає допуск, ну або це буде спеціаліст який тупо нічорта не знає.

Дякую, побачив рівень людини, яка закінчила КПІ 40 років тому. Дуже показово.
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20.02.2025 11:31 Ответить
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20.02.2025 11:36 Ответить
Ви міряєте людину по тривалості акаунта? ну підзабанили мене за правду, тут таке *******. Це я так на роботу прийшов енергетиком і нагнув діда, який пропрацював на підприємстві 15 років і не бачив базових помилок, які наражали людей на небезпеку, бо звик так колись і плювати. Так що строк нічого не значить. Вилуплений ))) ну це показує ваш рівень. Про ваш нік я промовчу ))) а ви мені про реєстрацію акаунта ))) дуже інтелектуально.
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19.02.2025 22:12 Ответить
Меня да и наверное многих давно интересует вопрос. А почему так получилось что в Украине не производят самого простого. Батарейки фонарики розетки например. Я уже не говорю про мотоциклы. Почему на рассие Ирбитский мотозавод выжил а наш КМЗ загнулся. Почему российские НПЗ ВСУ выпиливает уже год а наши стоят давно или порезаны. Кто так постарался. Я не верю что это случайно. Так не бывает.
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19.02.2025 12:13 Ответить
Тю! хто так пише.. Не "виготовляли батарейки", а просто брали китайське дешеве фуфло і на нього ліпили наклейки під бренд..
як то раніше писали на "олбанском" - КГ/АМ!
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19.02.2025 12:28 Ответить
Схоже Дюрасел.
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19.02.2025 13:06 Ответить
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19.02.2025 17:56 Ответить
Довбодятли ,обілечувачі бізнесу! Дайте людям працювати. Не заважайте нехай розвиваються. Китай плював на підробки"брендів"і має першу економіку світу.
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19.02.2025 13:54 Ответить
Є проблема. Китай підробне лайно шле в інші країни і заробляє на закордонних покупцях, а тут переклеєне лайно продавали українцям під виглядом фірмового. Як би ж то робили батарейки, а то просто переклеювали етикетки.
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19.02.2025 14:22 Ответить
 
 