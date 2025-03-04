РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11553 посетителя онлайн
Новости Фото Поддержка Украины после спора Зеленского и Трампа Трамп приостановил помощь Украине
2 791 16

Британцы прислали сотни писем о поддержке Украины, - Залужный. ФОТО

Жители разных уголков Великобритании присылают письма в посольство Украины, в которых выражают поддержку стране и интересуются, как можно помочь украинцам.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Спрашивают, чем помочь, куда донатить и просят передать слова благодарности украинцам", - отметил Залужный.

Он отметил, что сотни подобных писем получили на фоне сообщений о приостановлении военной помощи США Украине и спора в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Великобритания относительно остановки помощи США: Правительство остается "абсолютно преданным" обеспечению мира в Украине

В отрывке одного из писем, которые показал Залужный, автор выражает поддержку украинцам "после действий некоторых лидеров в США".

Залужный показал письма от британцев со словами поддержки Украины

"Я пишу вам с сердцем, полным восхищения и непоколебимой поддержки. Я понимаю, что недавние события, в частности неутешительные слова и действия некоторых лидеров Соединенных Штатов, могли оставить у вас чувство покинутости. Пожалуйста, знайте, что эти слова не представляют истинные чувства мира. Не позволяйте их словам преуменьшать ваш дух или ваши достижения. Настоящие друзья Украины здесь, с вами", - говорится в письме.

"Мы будем продолжать стоять на вашей стороне, даже если другие решили закрыть глаза на правду и поддаться российской пропаганде. Знайте, что вы не одиноки. Благословение тебе и слава Украине", - закончил свое письмо британец.

Читайте также: Министры обороны "Группы пяти" подтвердили поддержку Украины

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Читайте также: Надеемся договориться с США о дальнейших поставках боеприпасов к Patriot, - Шмыгаль

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания относительно остановки помощи США: Правительство остается "абсолютно преданным" обеспечению мира в Украине

Автор: 

Великобритания (4934) поддержка (672) Залужный Валерий (657)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
О, стільки ботів відписалося зверху! Кловани ботоферм ідіть нх і подалі! Британія завжди беззаперечно підтримувала, допомогала і допомогає Україні!
показать весь комментарий
04.03.2025 18:15
+6
Зворушливо.
Ще можна віднайти у Британії українця та поплескати по плечу.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:57
+6
Замість Storm Shadow і Челленджерів можна зробити з листів паперові літачки і запустити по російським військовим об'єктам.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і шо?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:56 Ответить
Замість Storm Shadow і Челленджерів можна зробити з листів паперові літачки і запустити по російським військовим об'єктам.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:04 Ответить
Зворушливо.
Ще можна віднайти у Британії українця та поплескати по плечу.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:57 Ответить
За це дякуємо. Нам зараз дуже потрібна швидка військова допомога а не колись.
показать весь комментарий
04.03.2025 17:59 Ответить
☝️☝️Наша зустріч у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як мала бути. Прикро, що так сталося. Настав час все виправити, - Зеленський у соцмережі Х.

Викотився. Зараз це вже виглядає гірше ніж коли б , проковтнув нападки в білому домі.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:00 Ответить
його просили вибачень ..але тотальний егоцентризм Зенелоха не дозволяє
показать весь комментарий
04.03.2025 18:06 Ответить
найвпливовіша людина світу,
що забули?????
не царська справа промовчати....
щось я не чув від боневтіка що раз ми з трампом не змогли знайти спільну мову, нехай домовляються спеціалісти та міністри підписують......
і не має бути, *****, єрмак, головою деоегації
не має!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.03.2025 18:27 Ответить
Пісьма трудящіхся всєх стран,все по лекалам чекістської пропаганди.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:06 Ответить
як потужно, писульок вони понаписували, стурбовані, занепокоєні, всрані
показать весь комментарий
04.03.2025 18:08 Ответить
сто листів. як багато!
показать весь комментарий
04.03.2025 18:13 Ответить
О, стільки ботів відписалося зверху! Кловани ботоферм ідіть нх і подалі! Британія завжди беззаперечно підтримувала, допомогала і допомогає Україні!
показать весь комментарий
04.03.2025 18:15 Ответить
І знизу теж Вони зранку понеділка як почали без перерв на обід. Причому двох типів: орківські і "місцевого розливу". Хоча методичка однакова.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:31 Ответить
І як ви їх відрізняєте?
показать весь комментарий
06.03.2025 14:58 Ответить
Можна буде від ракети голову ними прикрить. Дякуємо.
показать весь комментарий
04.03.2025 18:17 Ответить
одиниці справжніх дорожчі тисяч фейкових. Дяка!
показать весь комментарий
04.03.2025 20:00 Ответить
И вы будете их закладывать в стволы (Хаймарсов ) или (3-семерки) вместо снарядов ? , ну зачем нести эту чюж. Этое было в Будапешском меморандуме ,и это случилось в Лондоне ... взаимная помощь на 100 лет ... если кто -то нападет на Украину или на Великобританию .... "хорошо что никто ни на кого не напал".
показать весь комментарий
04.03.2025 22:22 Ответить
 
 