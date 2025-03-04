Британцы прислали сотни писем о поддержке Украины, - Залужный. ФОТО

Жители разных уголков Великобритании присылают письма в посольство Украины, в которых выражают поддержку стране и интересуются, как можно помочь украинцам.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Спрашивают, чем помочь, куда донатить и просят передать слова благодарности украинцам", - отметил Залужный.

Он отметил, что сотни подобных писем получили на фоне сообщений о приостановлении военной помощи США Украине и спора в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

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В отрывке одного из писем, которые показал Залужный, автор выражает поддержку украинцам "после действий некоторых лидеров в США".

"Я пишу вам с сердцем, полным восхищения и непоколебимой поддержки. Я понимаю, что недавние события, в частности неутешительные слова и действия некоторых лидеров Соединенных Штатов, могли оставить у вас чувство покинутости. Пожалуйста, знайте, что эти слова не представляют истинные чувства мира. Не позволяйте их словам преуменьшать ваш дух или ваши достижения. Настоящие друзья Украины здесь, с вами", - говорится в письме.

"Мы будем продолжать стоять на вашей стороне, даже если другие решили закрыть глаза на правду и поддаться российской пропаганде. Знайте, что вы не одиноки. Благословение тебе и слава Украине", - закончил свое письмо британец.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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