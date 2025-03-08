Последствия баллистического удара РФ по Доброполью. ФОТОРЕПОРТАЖ

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин осмотрел место вчерашнего удара по Доброполью Донецкой области.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрушенные вдребезги дома и сгоревшие машины - страшный рубец на теле города, оставленный российскими ракетами и дронами. Но самое страшное - осознание количества жертв. Сейчас точно известно об 11 погибших и 30 раненых, но поисковая операция продолжается и эти цифры еще могут вырасти", - отмечает он.

Филашкин дал поручение ответственным службам как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

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Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.