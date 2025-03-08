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Новости Фото Обстрелы Доброполья
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Последствия баллистического удара РФ по Доброполью. ФОТОРЕПОРТАЖ

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин осмотрел место вчерашнего удара по Доброполью Донецкой области.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Разрушенные вдребезги дома и сгоревшие машины - страшный рубец на теле города, оставленный российскими ракетами и дронами. Но самое страшное - осознание количества жертв. Сейчас точно известно об 11 погибших и 30 раненых, но поисковая операция продолжается и эти цифры еще могут вырасти", - отмечает он.

Филашкин дал поручение ответственным службам как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Доброполью двумя баллистическими ракетами: 11 погибших, среди раненых - 5 детей, - Зеленский

последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью

Удар РФ по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людей. На утро стало известно, что из-за вражеского удара по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. Сегодня в Донецкой области день траура из-за вражеского удара по Доброполью.

Автор: 

Донецкая область (9482) Херсонская область (4709) Покровский район (495) Скадовский район (2) Доброполье (12)


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Топ комментарии
+11
Кацапи нелюди...
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08.03.2025 11:51
+9
світовий зрадник притомної цивілізації, маразматик-мародер Трумп надав друге дихання *****, здихаючому вжЕ до нього від дій ЗСУ, прямо "рот урот"..
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08.03.2025 11:54
+8
Удар рашистів був вчора, а призначенець ОПи Філашкін оглянув руїни тільки сьогодні?
Ненависний ОПі Кличко прибуває на місця злочинів рашистів в Києві негайно, чи то вдень, чи вночі.
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08.03.2025 11:55
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Кацапи нелюди...
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08.03.2025 11:51 Ответить
***** дуже хоче миру.
ми, українці до миру не готові.
трамп!!!!!!!
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08.03.2025 12:29 Ответить
Наслідки припинення надання нам даних розвідки
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08.03.2025 11:52 Ответить
Від балістики ніяка розвідка не допоможе. Це не крилата ракета, бо швидкість в неї набагато вища та і траєкторія польоту значно відрізняється.
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08.03.2025 12:24 Ответить
світовий зрадник притомної цивілізації, маразматик-мародер Трумп надав друге дихання *****, здихаючому вжЕ до нього від дій ЗСУ, прямо "рот урот"..
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08.03.2025 11:54 Ответить
Удар рашистів був вчора, а призначенець ОПи Філашкін оглянув руїни тільки сьогодні?
Ненависний ОПі Кличко прибуває на місця злочинів рашистів в Києві негайно, чи то вдень, чи вночі.
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08.03.2025 11:55 Ответить
Чоловіка на екскурсію привезли...
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08.03.2025 11:58 Ответить
Пошліть ці кадри Трампушці! Хай дивиться, щоб йому повилазило...
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08.03.2025 11:56 Ответить
Ці кадри передали Трампу ще вчора з москви. Україна лежить . Зепенський підпише все що підсуните.
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08.03.2025 12:08 Ответить
Ні він знову скаже що у всьому вина Україна яка і почала на його думку цю криваву війну. А пукін хоче так миру що аж рідпригує. Марно це показувати цьому недопризеденту колишньої сильної держави.
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08.03.2025 12:13 Ответить
Ну це зроблено гавмисно з розрахунком, що Зеленський не піде на перемовини після такого, а Трамп ще далі буде крити Україну в її небажання до миру. А пукін і не збирається домовлятися , про це Портников ще до інавгурації Трампа казав. Він буде все робити щоб в зриві перемовин Трамп звинувачував Зеленського.
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08.03.2025 12:04 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501871/&ved=2ahUKEwj-16********************************&usg=AOvVaw1QTiRfsczWij83RG8NW65H

ЗМІ: Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ ...

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08.03.2025 12:23 Ответить
У зебобіків всі винні,крім чинної влади!
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08.03.2025 12:40 Ответить
Це - пощьочіна упрямому мулу от той сторони.
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08.03.2025 13:34 Ответить
 
 