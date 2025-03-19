"Шахеды" атаковали Киевщину: ранен человек, есть разрушения домов в Бучанском районе. ФОТОрепортаж

В результате вражеской дроновой атаки ночью 19 марта 2025 года в Бучанском районе Киевской области пострадал человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. В данное время он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, в трех населенных пунктах района повреждены и частично разрушены 9 частных домов.

Также смотрите: Россияне атаковали "шахедом" учреждение здравоохранения в Сумах. ФОТО

Ликвидированы пожары трех таунхаусов.

Также в Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание травяного настила. В Бориспольском районе - поврежден частный дом.











Все оперативные службы работают на местах вражеской атаки.

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общей сложности, на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.