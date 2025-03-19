С активистом Демьяном Ганулом попрощались в Одессе. ФОТОрепортаж
В парке Шевченко в Одессе прошла церемония прощания с активистом Демьяном Ганулом, убитым 14 марта 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Отпевание Демьяна Ганула прошло в Кафедральном соборе Рождества Христова ПЦУ. Здесь собрались сотни людей.
"Много воспоминаний с ним осталось. Это человек, имевший очень хорошее чувство юмора. Он верил в то, что делал, и говорил все, что думает. Ему были безразличны негативные комментарии, он очень сильный духом", - сказала знакомая Ганула Светлана.
Товарищ погибшего говорил, что Ганул не исключал, что его жизни угрожает опасность.
"Ему угрожали и раньше, не так давно на него было совершено нападение. Это нападение было связано с той же бригадой ВСУ, и я не верю в стечение обстоятельств. Но он оценивал все риски и воспринимал это как должное. Он не боялся", - отметил он.
Убийство Демьяна Ганула
14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.
В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.
Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.
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