С активистом Демьяном Ганулом попрощались в Одессе. ФОТОрепортаж

В парке Шевченко в Одессе прошла церемония прощания с активистом Демьяном Ганулом, убитым 14 марта 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отпевание Демьяна Ганула прошло в Кафедральном соборе Рождества Христова ПЦУ. Здесь собрались сотни людей.

"Много воспоминаний с ним осталось. Это человек, имевший очень хорошее чувство юмора. Он верил в то, что делал, и говорил все, что думает. Ему были безразличны негативные комментарии, он очень сильный духом", - сказала знакомая Ганула Светлана.

Товарищ погибшего говорил, что Ганул не исключал, что его жизни угрожает опасность.

"Ему угрожали и раньше, не так давно на него было совершено нападение. Это нападение было связано с той же бригадой ВСУ, и я не верю в стечение обстоятельств. Но он оценивал все риски и воспринимал это как должное. Он не боялся", - отметил он.



















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Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула, которое случилось сегодня, 14 марта. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.

В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.

Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.

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