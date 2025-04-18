РФ начала Страстную пятницу баллистикой, крылатыми ракетами, "Шахедами". Каждый оборонный пакет имеет значение, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку россиян на украинские города, подчеркнув, что каждый оборонный пакет для Украины очень важен.
Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Именно так Россия начала эту Страстную пятницу - баллистикой, крылатыми ракетами, "шахедами" - издевательствами над нашими людьми и городами.
Ракетный удар по Харькову, просто по городу. Повреждены десятки обычных домов, предприятие, машины. Около 70 человек пострадали, среди них пятеро детей, самой младшей, Валерии, 2 года всего. Все раненые получили необходимую помощь. К сожалению, один человек погиб.
Сумы. Российские ударные дроны. Одна из мишеней - обычное производство хлеба, обычное предприятие, которое десятилетиями работает для города. К сожалению, один человек был убит этим ударом. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.
Были также российские удары по Днепровщине, Киевщине, Николаевщине, Донецкой области", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что спасатели, медики и другие экстренные и специальные службы реагируют и помогают.
"Спасибо каждому и каждой, кто спасает людей и восстанавливает условия для жизни в городах и селах Украины.
Благодарность каждому из наших партнеров, кто помогает защищать Украину. Каждый оборонный пакет имеет значение, все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО - все это действительно помогает", - добавил Зеленский.
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Коли крису починаєш заганяти у кут - вона скаженіє...
Саме тому ти зі своєю бандою татарових блокуєш рахунки Порошенка. Щоб допомоги ЗСУ було менше.