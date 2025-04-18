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Новости Фото Обстрелы Украины
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РФ начала Страстную пятницу баллистикой, крылатыми ракетами, "Шахедами". Каждый оборонный пакет имеет значение, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку россиян на украинские города, подчеркнув, что каждый оборонный пакет для Украины очень важен.

Об этом Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Именно так Россия начала эту Страстную пятницу - баллистикой, крылатыми ракетами, "шахедами" - издевательствами над нашими людьми и городами.

Ракетный удар по Харькову, просто по городу. Повреждены десятки обычных домов, предприятие, машины. Около 70 человек пострадали, среди них пятеро детей, самой младшей, Валерии, 2 года всего. Все раненые получили необходимую помощь. К сожалению, один человек погиб.

Также смотрите: Последствия вражеского удара по Харькову: количество пострадавших возросло до 57, среди них пятеро детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сумы. Российские ударные дроны. Одна из мишеней - обычное производство хлеба, обычное предприятие, которое десятилетиями работает для города. К сожалению, один человек был убит этим ударом. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.

Были также российские удары по Днепровщине, Киевщине, Николаевщине, Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Зеленский об обстрелах Украины 18 апреля

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Президент подчеркнул, что спасатели, медики и другие экстренные и специальные службы реагируют и помогают.

"Спасибо каждому и каждой, кто спасает людей и восстанавливает условия для жизни в городах и селах Украины.

Благодарность каждому из наших партнеров, кто помогает защищать Украину. Каждый оборонный пакет имеет значение, все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО - все это действительно помогает", - добавил Зеленский.

Зеленский об обстрелах Украины 18 апреля
Зеленский об обстрелах Украины 18 апреля
Зеленский об обстрелах Украины 18 апреля
Зеленский об обстрелах Украины 18 апреля

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обстрел (27151) Сумская область (3125) Сумы (1146) Харьков (7485) Харьковская область (792) Сумский район (183) Харьковский район (232)


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Топ комментарии
+14
це результат твоєї каденції і твоїх офісів з менеджерами, які просрали все що можна просрати
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18.04.2025 11:03
+6
Ниє, ниє, ниє. Ти краще зроби все можливе і неможливе щоб профінансувати виробництво власних балістичних ракет, щоб кацапи знали, що за приліт отримають по умовному Воронежу не менш потужний та руйнівний приліт. Кацап розуміє тільки силу і відчуття отримати в ***** за свої вчинки.
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18.04.2025 11:21
+5
Зеля - це взагалі нікчемне чмо, яке не хоче бити у відповідь по кацапським містам. Він взагалі то працює на перший російський телеканал, як і раніше.
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18.04.2025 11:25
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це результат твоєї каденції і твоїх офісів з менеджерами, які просрали все що можна просрати
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18.04.2025 11:03 Ответить
Єщьо ленін сказал чьто каждая кацапка может управлять гасударствам.
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18.04.2025 11:03 Ответить
По ходу, краще б Трамп і не починав тьорки з кацапами - до цього було якось спокійніше!
Коли крису починаєш заганяти у кут - вона скаженіє...
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18.04.2025 11:09 Ответить
Ниє, ниє, ниє. Ти краще зроби все можливе і неможливе щоб профінансувати виробництво власних балістичних ракет, щоб кацапи знали, що за приліт отримають по умовному Воронежу не менш потужний та руйнівний приліт. Кацап розуміє тільки силу і відчуття отримати в ***** за свої вчинки.
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18.04.2025 11:21 Ответить
Вони мародери.
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18.04.2025 13:09 Ответить
Зеля - це взагалі нікчемне чмо, яке не хоче бити у відповідь по кацапським містам. Він взагалі то працює на перший російський телеканал, як і раніше.
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18.04.2025 11:25 Ответить
Злочинне
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18.04.2025 11:51 Ответить
Та ні, він не нікчема, він свідомий ворог України
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18.04.2025 11:50 Ответить
При Порошенко Пу тільки скиглив про мінські домовленості, а з приходом Зе почав готуватись до цієї війни і Зе все зробив, аби вона почалась. Так що Зе не просто ворого, він вчинив злочин
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18.04.2025 11:56 Ответить
"Кожен оборонний пакет має значення, - Зеленський."

Саме тому ти зі своєю бандою татарових блокуєш рахунки Порошенка. Щоб допомоги ЗСУ було менше.
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18.04.2025 12:41 Ответить
Ой-ц, а для чего он поехал последний раз в Штаты, когда заведомо был известен результ той поездки.. Ну да, шобы через скандал вызвать у такого же голобородько-2 (сделочного) вiдразу до Украiни , а хоча б i через вiдмову США забезпечувати нас засобами супротиву кацапам.
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19.04.2025 11:41 Ответить
ЗЫ... а в октябре прошлого года сделать Штатам замануху, насчет нашей редкоземельности, чтобы в последней поездке обломать США на весь мир... соответственно такое не прощается, соответственно начались занадто кабальные условия мира, в пользу кацапердии... пыня-методичка жила, пыня-методичка живет, пыня-методичка будет жить...Спасибо жителям Донбасса , за президента ананаса. Списибо жителям Днепра, вот за такого ж сИДОРА.
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19.04.2025 11:48 Ответить
 
 