Сутки на Донетчине: под огнем оккупантов - 3 района, пострадал человек. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 21 апреля 2025 года 31 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего пострадал 1 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде ранен человек, повреждены 2 здания. В Белицком Добропольской громады повреждены 2 хозяйственных помещения. В Покровске разрушен частный дом.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 2 админздания, частный дом и автомобиль; в Заречном 3 дома разрушены и 2 повреждены. В Дружковке повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. В Ильиновке повреждены 12 объектов. В Константиновке повреждены 4 частных дома, 6 админзданий, общежитие, склад, предприятие и трактор; в Иванополье повреждено хозяйственное помещение; в Белокузьминовке повреждено 5 частных домов.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов.

В течение 21 апреля российские войска 31 раз били по Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 169 человек, в том числе - 11 детей.

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