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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: под огнем оккупантов - 3 района, пострадал человек. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 21 апреля 2025 года 31 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего пострадал 1 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирнограде ранен человек, повреждены 2 здания. В Белицком Добропольской громады повреждены 2 хозяйственных помещения. В Покровске разрушен частный дом.

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Краматорский район

В Лимане повреждены 2 админздания, частный дом и автомобиль; в Заречном 3 дома разрушены и 2 повреждены. В Дружковке повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. В Ильиновке повреждены 12 объектов. В Константиновке повреждены 4 частных дома, 6 админзданий, общежитие, склад, предприятие и трактор; в Иванополье повреждено хозяйственное помещение; в Белокузьминовке повреждено 5 частных домов.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов.

В течение 21 апреля российские войска 31 раз били по Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 169 человек, в том числе - 11 детей.

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Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донетчины 21 апреля 2025 года. Что известно о последствиях

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656) Покровск (593) Мирноград (51) Бахмутский район (383) Краматорский район (226) Покровский район (561) Северск (82) Дружковка (13) Ильиновка (7) Константиновка (1743) Белокузьминовка (4) Заречное (10) Иванополье (12) Лиман (49) Белицкое (16)


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