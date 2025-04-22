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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: під вогнем окупантів 3 райони, постраждала людина. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 21 квітня 2025 року 31 раз обстріляли Донеччину, внаслідок чого постраждала одна особа.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 2 будівлі. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 господарчі приміщення. У Покровську зруйновано приватний будинок.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок і автомобіль; у Зарічному 3 будинки зруйновано і 2 пошкоджено. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду. В Іллінівці пошкоджено 12 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, 6 адмінбудівель, гуртожиток, склад, підприємство і трактор; в Іванопіллі пошкоджено господарче приміщення; у Білокузьминівці пошкоджено 5 приватних будинків.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Протягом 21 квітня російські війська 31 раз били по Донеччині. З лінії фронту евакуйовано 169 людей, зокрема 11 дітей.

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Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 21 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467) Покровськ (625) Мирноград (52) Бахмутський район (387) Краматорський район (230) Покровський район (570) Сіверськ (82) Дружківка (13) Іллінівка (7) Костянтинівка (274) Білокузьминівка (4) Зарічне (10) Іванопілля (12) Лиман (49) Білицьке (16)


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