Доба на Донеччині: під вогнем окупантів 3 райони, постраждала людина. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 21 квітня 2025 року 31 раз обстріляли Донеччину, внаслідок чого постраждала одна особа.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 2 будівлі. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 2 господарчі приміщення. У Покровську зруйновано приватний будинок.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок і автомобіль; у Зарічному 3 будинки зруйновано і 2 пошкоджено. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду. В Іллінівці пошкоджено 12 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, 6 адмінбудівель, гуртожиток, склад, підприємство і трактор; в Іванопіллі пошкоджено господарче приміщення; у Білокузьминівці пошкоджено 5 приватних будинків.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Протягом 21 квітня російські війська 31 раз били по Донеччині. З лінії фронту евакуйовано 169 людей, зокрема 11 дітей.

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