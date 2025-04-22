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Новини Результат роботи ППО
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54 "шахеди" випустила РФ по Україні. 38 цілей збито. Триває нова хвиля російської атаки. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 22 квітня 2025 року. Як відпрацювала ППО

У ніч на 22 квітня війська РФ випустили по Україні 54 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованого Криму.

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"Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки РФ постраждали Одещина та Київщина.

Водночас о 8:00 почалася нова хвиля російської атаки.

Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

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Атака шахедів 22 квітня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (28486) ППО (3189) Повітряні сили (2642) Шахед (1004)


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22.04.2025 09:23 Відповісти
Все позбивали а в Одесi пожежi i руйнування....
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22.04.2025 10:30 Відповісти
В Одесі було 25-30 "ішакедів".
Спойлер: З поверхнею землі зустрілись всі.
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22.04.2025 10:34 Відповісти
Як завжди..
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22.04.2025 10:41 Відповісти
 
 