54 "шахеди" випустила РФ по Україні. 38 цілей збито. Триває нова хвиля російської атаки. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 22 квітня війська РФ випустили по Україні 54 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованого Криму.

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"Станом на 09.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.



16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки РФ постраждали Одещина та Київщина.

Водночас о 8:00 почалася нова хвиля російської атаки.

Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

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