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54 "шахеды" выпустила РФ по Украине. 38 целей сбито. Продолжается новая волна российской атаки. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 22 апреля войска РФ выпустили по Украине 54 ударных БпЛА и беспилотники-имитаторы других типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали из Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Крыма.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 38 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
16 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
В результате атаки РФ пострадали Одесская и Киевская области.
В то же время в 8:00 началась новая волна российской атаки.
Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.
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