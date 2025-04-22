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54 "шахеды" выпустила РФ по Украине. 38 целей сбито. Продолжается новая волна российской атаки. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 22 апреля 2025 года. Как отработала ПВО

В ночь на 22 апреля войска РФ выпустили по Украине 54 ударных БпЛА и беспилотники-имитаторы других типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали из Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Крыма.

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"По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 38 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

16 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате атаки РФ пострадали Одесская и Киевская области.

В то же время в 8:00 началась новая волна российской атаки.

Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.

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Атака шахедов 22 апреля 2025 года. Как отработала ПВО

Автор: 

обстрел (27165) ПВО (2749) Воздушные силы (2302) Шахед (1001)


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22.04.2025 09:23 Ответить
Все позбивали а в Одесi пожежi i руйнування....
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22.04.2025 10:30 Ответить
В Одесі було 25-30 "ішакедів".
Спойлер: З поверхнею землі зустрілись всі.
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22.04.2025 10:34 Ответить
Як завжди..
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22.04.2025 10:41 Ответить
 
 