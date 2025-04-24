Сутки на Донетчине: враг атаковал по меньшей мере 13 населенных пунктов, три человека погибли. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 180 человек, в том числе 53 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Мирнограде 1 человек ранен, повреждены 4 здания.

В Доброполье повреждены промышленные помещения; в Черниговке ранен человек, повреждены 7 домов и 2 автомобиля.

23 апреля около 17.00 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел м-н "Южный" Покровска, в результате чего поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В Родинском повреждено админздание.

Краматорский район

В Лиманской громаде повреждены 8 домов в Озерном, 7 - в Заречном, 5 - в Старом Караване и 2 - в Торском.

В Славянске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 17 частных домов.

В Долгой Балке Ильиновской громады ранен человек, повреждены 7 объектов.

В Константиновке 2 человека погибли и 2 - ранены, повреждены 26 частных домов, 2 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 многоэтажки и 22 частных дома.

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