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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: враг атаковал по меньшей мере 13 населенных пунктов, три человека погибли. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 42 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 180 человек, в том числе 53 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Мирнограде 1 человек ранен, повреждены 4 здания.

В Доброполье повреждены промышленные помещения; в Черниговке ранен человек, повреждены 7 домов и 2 автомобиля.

23 апреля около 17.00 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел м-н "Южный" Покровска, в результате чего поврежден многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В Родинском повреждено админздание.

Краматорский район

В Лиманской громаде повреждены 8 домов в Озерном, 7 - в Заречном, 5 - в Старом Караване и 2 - в Торском.

В Славянске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 17 частных домов.

В Долгой Балке Ильиновской громады ранен человек, повреждены 7 объектов.

В Константиновке 2 человека погибли и 2 - ранены, повреждены 26 частных домов, 2 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 многоэтажки и 22 частных дома.

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'Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (27202) Донецкая область (9665) Покровск (593) Мирноград (52) Бахмутский район (385) Краматорский район (229) Покровский район (562) Северск (82) Торское (3) Долгая Балка (2) Константиновка (1745) Заречное (11) Озерное (2) Славянск (2573) Доброполье (14) Родинское (20) Старый Караван (1)


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