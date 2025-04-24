Доба на Донеччині: ворог атакував щонайменше 13 населених пунктів, три людини загинули. ФОТОрепортаж

Всього за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 180 людей, у тому числі 53 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мирнограді 1 людина поранена, пошкоджено 4 будівлі.

У Добропіллі пошкоджено промислові приміщення; у Чернігівці поранено людину, пошкоджено 7 будинків і 2 автівки.

23 квітня близько 17.00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл м-н "Південний" Покровська, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Родинському пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

У Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків в Озерному, 7 в Зарічному, 5 у Старому Каравані і 2 в Торському.

У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 приватних будинків.

У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 7 об'єктів.

У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 26 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 22 приватні будинки.

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