УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5825 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
335 0

Доба на Донеччині: ворог атакував щонайменше 13 населених пунктів, три людини загинули. ФОТОрепортаж

Всього за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 180 людей, у тому числі 53 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мирнограді 1 людина поранена, пошкоджено 4 будівлі.

У Добропіллі пошкоджено промислові приміщення; у Чернігівці поранено людину, пошкоджено 7 будинків і 2 автівки. 

23 квітня близько 17.00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл м-н "Південний" Покровська, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Родинському пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

У Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків в Озерному, 7 в Зарічному, 5 у Старому Каравані і 2 в Торському.

У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 приватних будинків.

У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 7 об'єктів.

У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 26 приватних будинків, 2 лінії електропередач, газогін і 3 автомобілі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 22 приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили трьох цивільних у Мирнограді на Донеччині

'Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (28523) Донецька область (8475) Покровськ (625) Мирноград (53) Бахмутський район (390) Краматорський район (230) Покровський район (570) Сіверськ (82) Торське (4) Довга Балка (1) Костянтинівка (276) Зарічне (11) Озерне (1) Слов’янськ (601) Добропілля (15) Родинське (20) Старий Караван (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 