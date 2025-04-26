Враг пытался вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, - Генштаб

Противник, используя свое преимущество в живой силе, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки, 25 апреля 2025 года, на фронте было зафиксировано 156 боестолкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 117 авиаударов, сбросив 212 КАБ. Кроме этого, совершил 6010 обстрелов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3363 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Проходы, Угроиды, Михайловка, Миропольское, Великий Прыкил, Михайловское Сумской области; Малая Волчья Харьковской области; Богатирь, Алексеевка, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Казацкое, Антоновка Херсонской области.

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Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один склад боеприпасов и еще четыре пункта управления противника.

Генштаб также напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, пять боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 118 БпЛА оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Купянском направлении вчера состоялась пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Глущенково, Новосергиевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Колодязов, Нового, Торского.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений в районе Часова Яра и в направлении Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора недалеко от населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Надиевка и в сторону Миролюбовки, Малиновки, Романовки",- говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались идти вперед в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском напоямку. Так, за прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 - из РСЗО. Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков", - отмечают в Генштабе.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.