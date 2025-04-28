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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: враг атаковал Покровский и Краматорский районы, убил 5 жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 27 апреля, российские захватчики убили 5 жителей Донетчины: 3 в Константиновке и 2 в Новоэкономическом. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой области Вадим Филашкин.

Покровский район

В Новоэкономичном Гродовской громады погибли 2 человека, разрушено админздание, повреждено 7 частных домов.

В Шахово повреждены дом и 2 нежилых помещения.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома, 2 гаража и хозяйственная постройка; в Заречном ранен человек, повреждены 3 дома.

В Краматорске повреждены 4 частных дома и промзона.

В Константиновке 3 человека погибли и 5 ранены, повреждены 9 многоэтажек, 23 частных дома, 2 админздания, 2 инфраструктурных объекта и 2 автомобиля.

В Степановке Ильиновской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 45 человек, в том числе 3 ребенка.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2277) Донецкая область (9684) Краматорский район (239) Покровский район (567) Константиновка (1748) Новоэкономическое (10) Шахово (2) Степанковка (1) Лиман (49)


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Рашиський терор проти мирних громадян не припиняєтся ні на день, ні на ніч ,йде свдоме знищення українського народу варварами, світ мовчить ,влада безпорадна.
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28.04.2025 10:41 Ответить
 
 