Доба на Донеччині: ворог атакував Покровський та Краматорський райони, вбив 5 жителів. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 27 квітня, російські загарбники вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і 2 в Новоекономічному. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької області Вадим Філашкін.

Покровський район

У Новоекономічному Гродівської громади загинули 2 людини, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 7 приватних будинків.

У Шаховому пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 будинки, 2 гаражі і господарчу споруду; у Зарічному поранено людину, пошкоджено 3 будинки.

У Краматорську пошкоджено 4 приватні будинки і промзону.

У Костянтинівці 3 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 23 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 2 інфраструктурні об'єкти і 2 автівки.

У Степанівці Іллінівської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 45 людей, у тому числі 3 дитини.

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