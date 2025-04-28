Доба на Донеччині: ворог атакував Покровський та Краматорський райони, вбив 5 жителів. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 27 квітня, російські загарбники вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і 2 в Новоекономічному. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької області Вадим Філашкін.
Покровський район
У Новоекономічному Гродівської громади загинули 2 людини, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 7 приватних будинків.
У Шаховому пошкоджено будинок і 2 нежитлові приміщення.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено 2 будинки, 2 гаражі і господарчу споруду; у Зарічному поранено людину, пошкоджено 3 будинки.
У Краматорську пошкоджено 4 приватні будинки і промзону.
У Костянтинівці 3 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 23 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 2 інфраструктурні об'єкти і 2 автівки.
У Степанівці Іллінівської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 45 людей, у тому числі 3 дитини.
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