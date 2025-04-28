Последствия атаки РФ на Житомир: повреждены частные дома. ФОТОрепортаж
В Житомире в ночь на 27 апреля российские беспилотники атаковали один из микрорайонов города, повредив ряд частных домов.
Об этом сообщил Житомирский городской совет в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеского обстрела в ночь на 27 апреля в Житомире поврежден ряд частных домов в одном из микрорайонов города. Выбиты окна, сломаны двери, повреждены крыши домов", - говорится в сообщении.
Уже утром 27 апреля специальная комиссия начала обследование поврежденного жилья. Специалисты фиксируют убытки и помогают жителям оформить необходимые документы для дальнейшей компенсации.
Жителей поврежденных домов консультируют о получении помощи в рамках государственной программы "еВідновлення", которая предусматривает предоставление финансовой поддержки на ремонт или восстановление жилья.
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