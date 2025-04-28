Наслідки атаки РФ на Житомир: пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

У Житомирі в ніч на 27 квітня російські безпілотники атакували один із мікрорайонів міста, пошкодивши низку приватних будинків.

Про це повідомила Житомирська міська рада у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.







"Внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 27 квітня у Житомирі пошкоджено низку приватних будинків у одному з мікрорайонів міста. Вибиті вікна, зламані двері, пошкоджені дахи будинків", - йдеться у повідомленні.

Вже зранку 27 квітня спеціальна комісія розпочала обстеження пошкодженого житла. Фахівці фіксують збитки та допомагають мешканцям оформити необхідні документи для подальшої компенсації.

Жителів пошкоджених будинків консультують щодо отримання допомоги в межах державної програми "єВідновлення", яка передбачає надання фінансової підтримки на ремонт чи відновлення житла.

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