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Переправляли уклонистов за границу за $8000: на Закарпатье раскрыта схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье задержали трех человек, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранители остановили автомобиль, на котором двое жителей Закарпатья везли к границе шестерых мужчин: четырех жителей Ивано-Франковской области, одного харьковчанина и одного львовянина. За каждого клиента организаторы незаконной переправки требовали по 8 тысяч долларов США.

Установлено, что организатором схемы является 25-летний закарпатец. Его задержали сразу после получения очередной суммы денег от одного из "подопечных". Также задержаны его сообщники. Всех трех подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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В Закарпатье раскрыли схему переправки уклонистов через границу
В Закарпатье раскрыли схему переправки уклонистов через границу
В Закарпатье раскрыли схему переправки уклонистов через границу

Решением Раховского районного суда организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 908 тысяч гривен. Его подельников также арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 605 тысяч гривен каждому.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

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Автор: 

Госпогранслужба (6438) уклонисты (839) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
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Організаторів - на мінні поля Покровська.
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28.04.2025 13:33
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Організаторів - на мінні поля Покровська.
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28.04.2025 13:33 Ответить
Трясця, вже не має слів ! Та дайте нарешті оцим ухилянтам ЛЕГАЛЬНИЙ спосіб УХИЛИТИСЬ від армії та війни. Ну не хоче воно воювати ! Хоч вср.... Дайте їм закон в якому за меншу суму воно може УХИЛИТИСЬ, заплативши її у бюджет країни, або у кращому - задонатити ЗСУ. Скільки можна дивитись на "донати" контрабандистам за човни, купальники, багажники та жіночі спідниці !!! ??? Я знаю випадки про ці оборутки, але з поліціянтами та тецекашниками.
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28.04.2025 13:35 Ответить
А як щодо таких саме виплат для тих хто вже воює?
Чи уссиклянти first а решта переб'ється? Хто везе на тих і возять, так?
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28.04.2025 13:59 Ответить
А чого ти так переймаєшся за контрабандистів ? Вони тобі відстьобують чи сам "на паромі" через Тису працюєш ? За "не хочу воювати" плати, але не НАПЕРСТОЧНІКАМ ? Локери на фронті потрібні хоч кричи !
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28.04.2025 14:16 Ответить
Встановлено, що організатором схеми є 25-річний закарпатець. Джерело: https://censor.net/ua/p3549184, а цей провідник придатний до служби, чи до цього ссявся, а після затримання вже й сраться почав?
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28.04.2025 13:42 Ответить
Що попові можна, те дякові зась! (с)
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28.04.2025 13:44 Ответить
В коментарях тільки й читаєш, хтось не дає нам ракети, хтось не хоче допомагати грошима, хтось не додає нам снаряди, а хтось не хоче посилати війська на допомогу Україні.... А не пішли б ви в сра...у!
Це ви вибрали ублюдочну ЗЕлену команду яка покрила корупцією всіх і вся. Це ви сцикопіхотні шавки розбіглися по всьому світу як паршиві щури. Чому хтось повинен вас захищати, якщо ви самі не хочете захистити свою країну. Воістину не скупішає воїнство сцикопіхотне.
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28.04.2025 14:17 Ответить
Не ВИ, а МИ. Не треба від тих бовдурів 2019 року відхрещуватись. Я за Віслюка не голосував, але й у 2022 році його не удавив у бункері.
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28.04.2025 14:20 Ответить
 
 