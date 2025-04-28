Переправляли уклонистов за границу за $8000: на Закарпатье раскрыта схема, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Закарпатье задержали трех человек, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, правоохранители остановили автомобиль, на котором двое жителей Закарпатья везли к границе шестерых мужчин: четырех жителей Ивано-Франковской области, одного харьковчанина и одного львовянина. За каждого клиента организаторы незаконной переправки требовали по 8 тысяч долларов США.

Установлено, что организатором схемы является 25-летний закарпатец. Его задержали сразу после получения очередной суммы денег от одного из "подопечных". Также задержаны его сообщники. Всех трех подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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Решением Раховского районного суда организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 908 тысяч гривен. Его подельников также арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 605 тысяч гривен каждому.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

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