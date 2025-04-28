Переправляли ухилянтів за кордон за $8000: на Закарпатті викрито схему, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатті затримали трьох осіб, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, правоохоронці зупинили автомобіль, яким двоє жителів Закарпаття везли до кордону шістьох чоловіків: чотирьох мешканців Івано-Франківщини, одного харків'янина та одного львів'янина. За кожного клієнта організатори незаконного переправлення вимагали по 8 тисяч доларів США.
Встановлено, що організатором схеми є 25-річний закарпатець. Його затримали одразу після отримання чергової суми грошей від одного з "підопічних". Також затримано його спільників. Усіх трьох підозрюваних затримали у порядку ст. 208 КПК України та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Рішенням Рахівського районного суду організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Його поплічників також арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 605 тисяч гривень кожному.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи уссиклянти first а решта переб'ється? Хто везе на тих і возять, так?
Це ви вибрали ублюдочну ЗЕлену команду яка покрила корупцією всіх і вся. Це ви сцикопіхотні шавки розбіглися по всьому світу як паршиві щури. Чому хтось повинен вас захищати, якщо ви самі не хочете захистити свою країну. Воістину не скупішає воїнство сцикопіхотне.