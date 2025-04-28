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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Переправляли ухилянтів за кордон за $8000: на Закарпатті викрито схему, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті затримали трьох осіб, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, правоохоронці зупинили автомобіль, яким двоє жителів Закарпаття везли до кордону шістьох чоловіків: чотирьох мешканців Івано-Франківщини, одного харків'янина та одного львів'янина. За кожного клієнта організатори незаконного переправлення вимагали по 8 тисяч доларів США.

Встановлено, що організатором схеми є 25-річний закарпатець. Його затримали одразу після отримання чергової суми грошей від одного з "підопічних". Також затримано його спільників. Усіх трьох підозрюваних затримали у порядку ст. 208 КПК України та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів через кордон
На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів через кордон
На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів через кордон

Рішенням Рахівського районного суду організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Його поплічників також арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 605 тисяч гривень кожному.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5992) ухилянти (908) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+1
Організаторів - на мінні поля Покровська.
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28.04.2025 13:33
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Організаторів - на мінні поля Покровська.
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28.04.2025 13:33 Відповісти
Трясця, вже не має слів ! Та дайте нарешті оцим ухилянтам ЛЕГАЛЬНИЙ спосіб УХИЛИТИСЬ від армії та війни. Ну не хоче воно воювати ! Хоч вср.... Дайте їм закон в якому за меншу суму воно може УХИЛИТИСЬ, заплативши її у бюджет країни, або у кращому - задонатити ЗСУ. Скільки можна дивитись на "донати" контрабандистам за човни, купальники, багажники та жіночі спідниці !!! ??? Я знаю випадки про ці оборутки, але з поліціянтами та тецекашниками.
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28.04.2025 13:35 Відповісти
А як щодо таких саме виплат для тих хто вже воює?
Чи уссиклянти first а решта переб'ється? Хто везе на тих і возять, так?
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28.04.2025 13:59 Відповісти
А чого ти так переймаєшся за контрабандистів ? Вони тобі відстьобують чи сам "на паромі" через Тису працюєш ? За "не хочу воювати" плати, але не НАПЕРСТОЧНІКАМ ? Локери на фронті потрібні хоч кричи !
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28.04.2025 14:16 Відповісти
Встановлено, що організатором схеми є 25-річний закарпатець. Джерело: https://censor.net/ua/p3549184, а цей провідник придатний до служби, чи до цього ссявся, а після затримання вже й сраться почав?
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28.04.2025 13:42 Відповісти
Що попові можна, те дякові зась! (с)
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28.04.2025 13:44 Відповісти
В коментарях тільки й читаєш, хтось не дає нам ракети, хтось не хоче допомагати грошима, хтось не додає нам снаряди, а хтось не хоче посилати війська на допомогу Україні.... А не пішли б ви в сра...у!
Це ви вибрали ублюдочну ЗЕлену команду яка покрила корупцією всіх і вся. Це ви сцикопіхотні шавки розбіглися по всьому світу як паршиві щури. Чому хтось повинен вас захищати, якщо ви самі не хочете захистити свою країну. Воістину не скупішає воїнство сцикопіхотне.
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28.04.2025 14:17 Відповісти
Не ВИ, а МИ. Не треба від тих бовдурів 2019 року відхрещуватись. Я за Віслюка не голосував, але й у 2022 році його не удавив у бункері.
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28.04.2025 14:20 Відповісти
 
 