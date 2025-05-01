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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: РФ 32 раза обстреляла область, ранен мужчина. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 32 раза обстреляли Донецкую область в течение 30 апреля 2025 года, в результате чего ранен человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Мирноградской громаде повреждены 26 зданий. В Покровске разрушены 2 частных дома. В Доброполье ранен человек.

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Краматорский район

В Лимане повреждена хозяйственная постройка, в Коровьем Яре - 4 дома и линия электропередач. В Торском Дружковской громады повреждены админздание и 2-этажка; в Райском поврежден частный дом. В Долгой Балке Ильиновской громады повреждены склад и хозяйственное помещение. В Константиновке повреждены многоэтажка, частный дом и линия электропередач; в Иванополье повреждены 24 частных дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 домов.

Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 135 человек, в том числе - 19 детей.

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Последствия ударов РФ по Донецкой области 30 апреля 2025 года
Последствия ударов РФ по Донецкой области 30 апреля 2025 года
Последствия ударов РФ по Донецкой области 30 апреля 2025 года
Последствия ударов РФ по Донецкой области 30 апреля 2025 года
Последствия ударов РФ по Донецкой области 30 апреля 2025 года
Последствия ударов РФ по Донецкой области 30 апреля 2025 года
Последствия ударов РФ по Донецкой области 30 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27275) Донецкая область (9710)


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