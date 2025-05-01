Сутки на Донетчине: РФ 32 раза обстреляла область, ранен мужчина. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты 32 раза обстреляли Донецкую область в течение 30 апреля 2025 года, в результате чего ранен человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Мирноградской громаде повреждены 26 зданий. В Покровске разрушены 2 частных дома. В Доброполье ранен человек.
Краматорский район
В Лимане повреждена хозяйственная постройка, в Коровьем Яре - 4 дома и линия электропередач. В Торском Дружковской громады повреждены админздание и 2-этажка; в Райском поврежден частный дом. В Долгой Балке Ильиновской громады повреждены склад и хозяйственное помещение. В Константиновке повреждены многоэтажка, частный дом и линия электропередач; в Иванополье повреждены 24 частных дома.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 6 домов.
Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 135 человек, в том числе - 19 детей.
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