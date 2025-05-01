УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10873 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
153 0

Доба на Донеччині: РФ 32 рази била по області, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 32 рази обстріляли Донецьку область протягом 30 квітня 2025 року, внаслідок чого поранено людину.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирноградській громаді пошкоджено 26 будівель. У Покровську зруйновано 2 приватні будинки. У Добропіллі поранено людину.

Також читайте: В Маріуполі зараз перебувають журналісти з Франції та Нідерландів, - Андрющенко

Краматорський район

У Лимані пошкоджено господарчу споруду, у Коров'єму Яру — 4 будинки і лінію електропередач. У Торському Дружківської громади пошкоджено адмінбудівлю і 2-поверхівку; у Райському пошкоджено приватний будинок. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено склад і господарче приміщення. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено 24 приватні будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 135 людей, зокрема 19 дітей.

Читайте: Росіяни просунулися на Донеччині. - DeepState. МАПИ

Наслідки ударів РФ по Донецькій області 30 квітня 2025 року
Наслідки ударів РФ по Донецькій області 30 квітня 2025 року
Наслідки ударів РФ по Донецькій області 30 квітня 2025 року
Наслідки ударів РФ по Донецькій області 30 квітня 2025 року
Наслідки ударів РФ по Донецькій області 30 квітня 2025 року
Наслідки ударів РФ по Донецькій області 30 квітня 2025 року
Наслідки ударів РФ по Донецькій області 30 квітня 2025 року

Автор: 

обстріл (28596) Донецька область (8522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 