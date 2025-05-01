Доба на Донеччині: РФ 32 рази била по області, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 32 рази обстріляли Донецьку область протягом 30 квітня 2025 року, внаслідок чого поранено людину.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирноградській громаді пошкоджено 26 будівель. У Покровську зруйновано 2 приватні будинки. У Добропіллі поранено людину.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено господарчу споруду, у Коров'єму Яру — 4 будинки і лінію електропередач. У Торському Дружківської громади пошкоджено адмінбудівлю і 2-поверхівку; у Райському пошкоджено приватний будинок. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено склад і господарче приміщення. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено 24 приватні будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 135 людей, зокрема 19 дітей.

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