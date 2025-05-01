Дрон РФ попал в грузовое отделение "Новой почты" в Одессе: пострадавших нет. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 29 апреля вражеский дрон-камикадзе "шахед" попал в грузовое отделение "Новой почты" в Одессе, частично разрушив здание.

Об этом компания сообщила в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

По сообщению компании, дрон не сдетонировал, что позволило избежать еще больших разрушений и жертв.

На момент удара в помещении не было работников, поэтому никто не пострадал. Компания уже развернула мобильное отделение для обслуживания грузов до 30 кг и не ожидает задержек в доставке. По состоянию на 12:10 продолжается разбор завалов, а сумма ущерба уточняется.

"Новая почта" также сообщила, что свяжется с клиентами, чьи посылки были уничтожены, и компенсирует их стоимость.

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