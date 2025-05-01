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Дрон РФ влучив у вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі: постраждалих немає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 29 квітня ворожий дрон-камікадзе "шахед" влучив у вантажне відділення "Нової пошти"  в Одесі, частково зруйнувавши будівлю.

Про це компанія повідомила в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За повідомленням компанії, дрон не здетонував, що дозволило уникнути ще більших руйнувань та жертв.

На момент удару у приміщенні не було працівників, тож ніхто не постраждав. Компанія вже розгорнула мобільне відділення для обслуговування вантажів до 30 кг і не очікує затримок у доставці. Станом на 12:10 триває розбір завалів, а сума збитків уточнюється.

"Нова пошта" також повідомила, що зв’яжеться з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсує їхню вартість.

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В Одесі дрон влучив у відділення Нової пошти
В Одесі дрон влучив у відділення Нової пошти
В Одесі дрон влучив у відділення Нової пошти
В Одесі дрон влучив у відділення Нової пошти
В Одесі дрон влучив у відділення Нової пошти

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Автор: 

Одеса (5464) Одеська область (3226) Нова пошта (342) дрони (4739) Одеський район (154)


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Схоже, що пожежі не було.
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01.05.2025 14:06 Відповісти
але памятник АС Пушкіну стоїть як вкопаний

що скажете, "одесситы" ?
усрусь за русь ?

.
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01.05.2025 14:07 Відповісти
Кое кто в Одессе не может никак избавиться от совкового нафталина.
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01.05.2025 14:15 Відповісти
це вірно !
скільки б той совковий нафталін кацапи не витрушували ракетами та дронами

.
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01.05.2025 14:26 Відповісти
майте силу почекати. дайте їм спокійно дожити віку, а потім переплавляйте того пушкіна хоч на гудзики.
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01.05.2025 15:01 Відповісти
 
 