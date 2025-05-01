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Дрон РФ влучив у вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі: постраждалих немає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 29 квітня ворожий дрон-камікадзе "шахед" влучив у вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі, частково зруйнувавши будівлю.
Про це компанія повідомила в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
За повідомленням компанії, дрон не здетонував, що дозволило уникнути ще більших руйнувань та жертв.
На момент удару у приміщенні не було працівників, тож ніхто не постраждав. Компанія вже розгорнула мобільне відділення для обслуговування вантажів до 30 кг і не очікує затримок у доставці. Станом на 12:10 триває розбір завалів, а сума збитків уточнюється.
"Нова пошта" також повідомила, що зв’яжеться з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсує їхню вартість.
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що скажете, "одесситы" ?
усрусь за русь ?
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скільки б той совковий нафталін кацапи не витрушували ракетами та дронами
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