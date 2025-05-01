Переправляли уклонистов в Венгрию за $25 000: на Закарпатье разоблачены трое дельцов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда разоблачили трех человек, которые организовали незаконную переправку военнообязанных мужчин в Венгрию вне пунктов пропуска.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на окраине города Берегово правоохранители остановили автомобиль местного жителя, который перевозил двух мужчин из Львовской и Черкасской областей. За незаконную переправку за границу обоим пассажирам была назначена сумма в 25 тысяч долларов.
Кроме водителя, задержан организатор преступной схемы и его сообщник. Организатора поймали во время получения части оговоренной суммы.
Всем троим сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до девяти лет лишения свободы.
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