Переправляли уклонистов в Венгрию за $25 000: на Закарпатье разоблачены трое дельцов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда разоблачили трех человек, которые организовали незаконную переправку военнообязанных мужчин в Венгрию вне пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на окраине города Берегово правоохранители остановили автомобиль местного жителя, который перевозил двух мужчин из Львовской и Черкасской областей. За незаконную переправку за границу обоим пассажирам была назначена сумма в 25 тысяч долларов.

Кроме водителя, задержан организатор преступной схемы и его сообщник. Организатора поймали во время получения части оговоренной суммы.

Всем троим сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

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