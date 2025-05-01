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Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
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Переправляли уклонистов в Венгрию за $25 000: на Закарпатье разоблачены трое дельцов, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда разоблачили трех человек, которые организовали незаконную переправку военнообязанных мужчин в Венгрию вне пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на окраине города Берегово правоохранители остановили автомобиль местного жителя, который перевозил двух мужчин из Львовской и Черкасской областей. За незаконную переправку за границу обоим пассажирам была назначена сумма в 25 тысяч долларов.

Кроме водителя, задержан организатор преступной схемы и его сообщник. Организатора поймали во время получения части оговоренной суммы.

Всем троим сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

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В Закарпатье разоблачили канал переправки уклонистов
В Закарпатье разоблачили канал переправки уклонистов
В Закарпатье разоблачили канал переправки уклонистов

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Автор: 

Госпогранслужба (6455) уклонисты (849) Закарпатская область (2586)


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Топ комментарии
+4
ніфуя собі ціни. звичайному грмадянину скільки років треба працювати щоб зібрати таку суму?
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01.05.2025 14:32
+1
Вплав воно дешевше.
І раки будуть задоволені і гроши цілі.
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01.05.2025 14:36
+1
Угорська громада Закарпаття триматиметься в Україні до останнього. Бо в Угорщині за ці гроші треба працювати й працювати.
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01.05.2025 14:54
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ніфуя собі ціни. звичайному грмадянину скільки років треба працювати щоб зібрати таку суму?
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01.05.2025 14:32 Ответить
Є інший варік, взагалі безкоштовно
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01.05.2025 14:34 Ответить
прибутковий бізнес. За одну ходку трьох переправив - 75 тис. Ахметов позаздрить.
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01.05.2025 14:36 Ответить
А може то його люди?
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01.05.2025 14:37 Ответить
Вплав воно дешевше.
І раки будуть задоволені і гроши цілі.
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01.05.2025 14:36 Ответить
Падло це ти.
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01.05.2025 15:37 Ответить
Непонемаю!пусть платят на вооружение Войнам!и едут!ну нехочет он быть убийцем!и убитым!заплатил и вперёд!РЕБЯ ЗЕЛЯ ПРОДАЛ УКРАИНУ!!!
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01.05.2025 14:51 Ответить
Угорська громада Закарпаття триматиметься в Україні до останнього. Бо в Угорщині за ці гроші треба працювати й працювати.
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01.05.2025 14:54 Ответить
правий боєць під солями?
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01.05.2025 15:14 Ответить
а самі "ділки" звісно дуже хворі тому не підлягали призову до лав ЗСУ...
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01.05.2025 16:03 Ответить
 
 