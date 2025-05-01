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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Переправляли ухилянтів до Угорщини за $25 000: на Закарпатті викрито трьох ділків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили трьох осіб, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Угорщини поза пунктами пропуску.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на околиці міста Берегово правоохоронці зупинили автомобіль місцевого жителя, який перевозив двох чоловіків зі Львівщини та Черкащини. За незаконне переправлення за кордон обом пасажирам було призначено суму в 25 тисяч доларів.

Окрім водія, затримано організатора злочинної схеми та його спільника. Організатора впіймали під час отримання частини обумовленої суми.

Усім трьом повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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На Закарпатті викрили канал переправлення ухилянтів
На Закарпатті викрили канал переправлення ухилянтів
На Закарпатті викрили канал переправлення ухилянтів

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6009) ухилянти (918) Закарпатська область (2051)


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ніфуя собі ціни. звичайному грмадянину скільки років треба працювати щоб зібрати таку суму?
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01.05.2025 14:32 Відповісти
Є інший варік, взагалі безкоштовно
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01.05.2025 14:34 Відповісти
прибутковий бізнес. За одну ходку трьох переправив - 75 тис. Ахметов позаздрить.
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01.05.2025 14:36 Відповісти
А може то його люди?
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01.05.2025 14:37 Відповісти
Вплав воно дешевше.
І раки будуть задоволені і гроши цілі.
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01.05.2025 14:36 Відповісти
Цю країну знищили тецекісти і прикордонники. Не рашисти. Свої ж падли
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01.05.2025 14:38 Відповісти
Непонемаю!пусть платят на вооружение Войнам!и едут!ну нехочет он быть убийцем!и убитым!заплатил и вперёд!РЕБЯ ЗЕЛЯ ПРОДАЛ УКРАИНУ!!!
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01.05.2025 14:51 Відповісти
Угорська громада Закарпаття триматиметься в Україні до останнього. Бо в Угорщині за ці гроші треба працювати й працювати.
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01.05.2025 14:54 Відповісти
правий боєць під солями?
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01.05.2025 15:14 Відповісти
 
 