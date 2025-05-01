Переправляли ухилянтів до Угорщини за $25 000: на Закарпатті викрито трьох ділків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили трьох осіб, які організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Угорщини поза пунктами пропуску.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на околиці міста Берегово правоохоронці зупинили автомобіль місцевого жителя, який перевозив двох чоловіків зі Львівщини та Черкащини. За незаконне переправлення за кордон обом пасажирам було призначено суму в 25 тисяч доларів.

Окрім водія, затримано організатора злочинної схеми та його спільника. Організатора впіймали під час отримання частини обумовленої суми.

Усім трьом повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тисі на кордоні з Угорщиною знайшли тіло - це вже 46-й випадок за час війни, - ДПСУ. ВIДЕО











Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив прикордонників нагородами з нагоди Дня ДПСУ. ВIДЕО