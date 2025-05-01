Атака РФ на Одессу: четверо пострадавших остаются в больницах, повреждено 56 квартир и около 10 частных домов. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 1 мая в Киевском районе города повреждены 56 квартир в многоэтажке, в Хаджибейском районе - около 10 частных домов.

Об этом рассказал городской голова Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Киевском районе Одессы по состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение 56 квартир, из которых несколько почти разрушены на верхних этажах. Разбито около 700 окон. Специалисты обследуют конструкции дома. В случае угрозы, будет решаться вопрос по отселению жителей.



В Хаджибейском районе повреждено около 10 частных домов, еще один полностью разрушен. Кроме того, серьезно повреждено трехэтажное жилое здание, на верхнем этаже которого погибли пожилые супруги.

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"Четверо пострадавших остаются в больницах, еще 11 продолжают лечение амбулаторно",- добавил он.

Также сообщается, что на местах ночной атаки развернуты оперативные штабы, которые предоставляют консультации по получению материальной помощи. В сотрудничестве с общественными и благотворительными организациями работают коммунальные и психологические службы, обеспечивая людям необходимую поддержку.

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