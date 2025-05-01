Атака РФ на Одесу: четверо постраждалих залишаються в лікарнях, пошкоджено 56 квартир та близько 10 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки на Одесу в ніч на 1 травня у Київському районі міста пошкоджено 56 квартир у багатоповерхівці, у Хаджибейському районі - близько 10 приватних будинків.

Про це розповів міський голова Генадій Труханов, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Київському районі Одеси станом на 11:00 зафіксовано пошкодження 56 квартир, з яких кілька майже зруйновані на верхніх поверхах. Розбито близько 700 вікон. Спеціалісти обстежують конструкції будинку. В разі загрози, буде вирішуватися питання по відселенню мешканців.



У Хаджибейському районі пошкоджено близько 10 приватних будинків, ще один повністю зруйнований. Крім того, серйозно пошкоджена триповерхова житлова будівля, на верхньому поверсі якої загинуло літнє подружжя.

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"Четверо постраждалих залишаються в лікарнях, ще 11 продовжують лікування амбулаторно",- додав він.

Також повідомляється, що на місцях нічної атаки розгорнуто оперативні штаби, які надають консультації щодо отримання матеріальної допомоги. У співпраці з громадськими та благодійними організаціями працюють комунальні та психологічні служби, забезпечуючи людям необхідну підтримку.

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