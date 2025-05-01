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Россияне нанесли авиаудар по объекту критической инфраструктуры в Константиновке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 мая 2025 года, российские войска нанесли авиаудар по предприятию критической инфраструктуры в Константиновке Донецкой области.

Об этом рассказал начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"В 10:40 российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиабомбой ФАБ-250 по территории предприятия критической инфраструктуры громады. В результате удара пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за вражеской атаки зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры:

  • частично разрушен фасад административного здания коммунального предприятия;
  • уничтожено или повреждено 5 гаражных помещений;
  • повреждены 2 легковых автомобиля;
  • подверглись разрушениям 2 хозяйственные помещения, принадлежащие физическому лицу-предпринимателю.

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Горбунов отметил, что оставаться в Донецкой области сейчас опасно, и призвал жителей эвакуироваться.

Удар по Константиновке 1 мая
Удар по Константиновке 1 мая
Удар по Константиновке 1 мая

Автор: 

обстрел (27292) Донецкая область (9718) Краматорский район (245) Константиновка (1753)


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А Зеленський з стефанчуком і шмигалем, на черговому сідалищі СТАВКИ, вчергове, глибоко зхвильовані (за свої гроші в офшорах і криптовалюті)!?!?
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01.05.2025 18:09 Ответить
 
 