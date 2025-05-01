Россияне нанесли авиаудар по объекту критической инфраструктуры в Константиновке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 1 мая 2025 года, российские войска нанесли авиаудар по предприятию критической инфраструктуры в Константиновке Донецкой области.

Об этом рассказал начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"В 10:40 российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиабомбой ФАБ-250 по территории предприятия критической инфраструктуры громады. В результате удара пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за вражеской атаки зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры:

частично разрушен фасад административного здания коммунального предприятия;

уничтожено или повреждено 5 гаражных помещений;

повреждены 2 легковых автомобиля;

подверглись разрушениям 2 хозяйственные помещения, принадлежащие физическому лицу-предпринимателю.

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Горбунов отметил, что оставаться в Донецкой области сейчас опасно, и призвал жителей эвакуироваться.





