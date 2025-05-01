Россияне нанесли авиаудар по объекту критической инфраструктуры в Константиновке. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 1 мая 2025 года, российские войска нанесли авиаудар по предприятию критической инфраструктуры в Константиновке Донецкой области.
Об этом рассказал начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.
"В 10:40 российские оккупанты совершили авиаудар управляемой авиабомбой ФАБ-250 по территории предприятия критической инфраструктуры громады. В результате удара пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за вражеской атаки зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры:
- частично разрушен фасад административного здания коммунального предприятия;
- уничтожено или повреждено 5 гаражных помещений;
- повреждены 2 легковых автомобиля;
- подверглись разрушениям 2 хозяйственные помещения, принадлежащие физическому лицу-предпринимателю.
Горбунов отметил, что оставаться в Донецкой области сейчас опасно, и призвал жителей эвакуироваться.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий01.05.2025 18:09 Ответить Мне нравится 1
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