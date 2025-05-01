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Новини Фото Удари по Костянтинівці
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Росіяни завдали авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури в Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 травня 2025 року, російські війська завдали авіаудару по підприємству критичної інфраструктури у Костянтинівці на Донеччині.

Про це розповів начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"О 10:40 російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 по території підприємства критичної інфраструктури громади. Унаслідок удару постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що через ворожу атаку зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури:

  • частково зруйновано фасад адміністративної будівлі комунального підприємства;
  • знищено або пошкоджено 5 гаражних приміщень;
  • пошкоджено 2 легкові автомобілі;
  • зазнали руйнувань 2 господарські приміщення, що належать фізичній особі-підприємцю.

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Горбунов наголосив, що залишатися на Донеччині зараз небезпечно, і закликав мешканців евакуюватися.

Удар по Костянтинівці 1 травня
Удар по Костянтинівці 1 травня
Удар по Костянтинівці 1 травня

Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529) Краматорський район (250) Костянтинівка (286)


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А Зеленський з стефанчуком і шмигалем, на черговому сідалищі СТАВКИ, вчергове, глибоко зхвильовані (за свої гроші в офшорах і криптовалюті)!?!?
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01.05.2025 18:09 Відповісти
Мацкало-уйобки знищують навіть гаражі комунальних автотранспортних підприємств, де стоїть спецтехніка. Схоже на аварійну електромереж чи газову службу. А ми дрончиками з 3 кг вибухівки граємося по сранях-рязанях, щоб вибити вікна в обдристаному сараї, де місцева алкашня п'є склоомивач
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01.05.2025 20:03 Відповісти
 
 