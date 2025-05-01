Росіяни завдали авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури в Костянтинівці. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 1 травня 2025 року, російські війська завдали авіаудару по підприємству критичної інфраструктури у Костянтинівці на Донеччині.
Про це розповів начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
"О 10:40 російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 по території підприємства критичної інфраструктури громади. Унаслідок удару постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через ворожу атаку зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури:
- частково зруйновано фасад адміністративної будівлі комунального підприємства;
- знищено або пошкоджено 5 гаражних приміщень;
- пошкоджено 2 легкові автомобілі;
- зазнали руйнувань 2 господарські приміщення, що належать фізичній особі-підприємцю.
Горбунов наголосив, що залишатися на Донеччині зараз небезпечно, і закликав мешканців евакуюватися.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар01.05.2025 18:09 Відповісти Мені подобається 1
Utred Ragnarsson
показати весь коментар01.05.2025 20:03 Відповісти Мені подобається 0
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