Росіяни завдали авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури в Костянтинівці. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 травня 2025 року, російські війська завдали авіаудару по підприємству критичної інфраструктури у Костянтинівці на Донеччині.

Про це розповів начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

"О 10:40 російські окупанти здійснили авіаудар керованою авіабомбою ФАБ-250 по території підприємства критичної інфраструктури громади. Унаслідок удару постраждалих серед цивільного населення немає", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що через ворожу атаку зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури:

частково зруйновано фасад адміністративної будівлі комунального підприємства;

знищено або пошкоджено 5 гаражних приміщень;

пошкоджено 2 легкові автомобілі;

зазнали руйнувань 2 господарські приміщення, що належать фізичній особі-підприємцю.

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Горбунов наголосив, що залишатися на Донеччині зараз небезпечно, і закликав мешканців евакуюватися.





