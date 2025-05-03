Рашисты значительно усилили обстрелы Константиновки, но никаких попыток физически войти в город не было, - DeepState. КАРТА

В последнее время войска РФ усилили обстрелы Константиновки Донецкой области с применением FPV-дронов на оптоволокне и КАБов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Как отмечается, в первую очередь враг уделяет внимание применению FPV-дронов на оптоволокне. Противник с самого начала их применения обнаружил большую эффективность, поэтому сосредоточился на наращивании количества и постоянном совершенствовании.

"К сожалению, здесь мы пока отстаем и очень надеемся, что сможем набрать за короткое время обороты по производству и поставке, как это было с обычными FPV. Кацапы наращивают "охоту" на все, что движется в городе, а также на путях логистики в ЛБЗ из города, а это доставляет довольно существенный ущерб", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим продолжается применение КАБов и очерчивается оно не только Константиновкой, но и другими тыловыми населенными пунктами. За последние дни активность такого применения существенно возросла. Но важно отметить, что никаких попыток и возможностей физически зайти в Константиновку у врага не было и пока нет.

"В частности, мы уточнили у разных бойцов из разных подразделений, о "попытках зайти в Константиновку" и такая информация не нашла подтверждения, поэтому манипуляции вокруг этого остаются лишь манипуляциями.

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Как вывод, можно констатировать об увеличении применения КАБов, появление FPV-дронов на оптоволокне и обстрелы города из ствольной артиллерии, РСЗО и тому подобное. Кацапские ублюдки превращают Константиновку в руины. И это пример того, почему сверхважной является высота Часова Яра, ведь подобную судьбу ждет не только Константиновка, но и вся Константиновская агломерация, где проходит значительная логистика Сил Обороны. Кроме важного значения Часова Яра, сейчас большой миссией для подразделений, которые держат там оборону - является содержание района Ступочек, ведь это практически последние районы перед самой Константиновкой. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать достичь успеха московитам", - добавляют в DeepState.

"Одновременно с этим открывается еще один путь на Константиновку, если темпы продвижений врага будут в дальнейшем такими же как сейчас. Речь об успехах на участке в районе Сухой Балки, которую враг недавно оккупировал и район Новооленевки, к которой подобрались кацапы. Ранее писали о последствиях выхода на линию сел Александро-Калиново и Катериновки. А выход на трассу Покровск-Константиновка в районе Новооленовки может стать продолжением движения на Константиновку с западной стороны, что выстроит очень неблагоприятную обстановку как для Константиновки так и для Торецка, где ублюдки положили и продолжают класть массу людей", - резюмируют осинтеры.

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