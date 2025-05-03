Рашисти значно посилили обстріли Костянтинівки, але жодних спроб фізично зайти до міста не було, - DeepState. КАРТА

Останнім часом війська РФ посилили обстріли Костянтинівки Донецької області із застосуванням FPV-дронів на оптоволокні та КАБів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Як зазначається, в першу чергу ворог приділяє увагу застосуванню FPV-дронів на оптоволокні. Противник з самого початку їх застосування виявив неабияку ефективність, тож зосередився на нарощуванні кількості та постійному вдосконаленню.

"На жаль, тут ми поки відстаємо і дуже сподіваємося, що зможемо набрати за короткий час оберти по виробництву і постачанню, як це було зі звичайними FPV. Кацапи нарощують "полювання" на все, що рухається в місті, а також на шляхах логістики до ЛБЗ з міста, а це доставляє досить суттєву шкоду", - йдеться у повідомленні.

Одночасно з цим продовжуються застосування КАБів і окреслюється воно не тільки Костянтинівкою, а й іншими тиловими населеними пунктами. За останні дні активність такого застосування суттєво зросла. Але важливо зазначити, що жодних спроб і можливостей фізично зайти до Костянтинівки у ворога не було і наразі немає.

"Зокрема, ми уточнили у різних бійців з різних підрозділів, про "спроби зайти в Костянтинівку" і така інформація не знайшла підтвердження, тож маніпуляції навколо цього залишаються лише маніпуляціями.

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Як висновок, можна констатувати про збільшення застосування КАБів, поява FPV-дронів на оптоволокні та обстріли міста зі ствольної артилерії, РСЗВ тощо. Кацапські виродки перетворюють Костянтинівку на руїну. І це приклад того, чому надважливою є висота Часового Яру, адже на подібну долю чекатиме не тільки Костянтинівка, а й вся Костянтинівська агломерація, де проходить значна логістика Сил Оборони. Окрім важливого значення Часового Яру, наразі великою місією для підрозділів, які тримають там оборону - є утримання району Ступочок, адже це практично останні райони перед самою Костянтинівкою. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати досягти успіху московитам", - додають у DeepState.

"Одночасно з цим відкривається ще одни шлях на Костянтинівку, якщо темпи просувань ворога будуть в подальшому такими самим як зараз. Мова про успіхи на ділянці в районі Сухої Балки, яку ворог нещодавно окупував і район Новооленівки, до якої підібралися кацапи. Раніше писали про наслідки виходу на лінію сіл Олександро-Калинового і Катеринівки. А вихід на трасу Покровськ-Костянтинівка в районі Новооленівки може стати продовженням руху на Костянтинівку із західної сторони, що вибудує дуже несприятливу обстановку як для Костянтинівки так і для Торецька, де виродки поклали і продовжують класти масу людей", - резюмують осінтери.

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