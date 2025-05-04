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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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В результате атаки россиян на Сумскую область погиб один человек, еще двое ранены, часть Белополья без электричества. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 мая, российские войска атаковали Великую Писаревку и Белополье в Сумской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеские обстрелы унесли жизнь гражданского жителя Сумщины, еще два человека получили ранения.

Так, в Большой Писаревке россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилым улицам поселка. Погиб гражданский житель.

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Белополье подверглось обстрелу из РСЗО. Повреждены дома мирных жителей, электросеть и газопровод. Две женщины обратились за медицинской помощью.

Из-за обстрелов часть Белополья осталась без электричества. Энергетики уже работают над восстановлением питания.

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Обстрелы Сумской области 4 мая
Обстрелы Сумской области 4 мая
Обстрелы Сумской области 4 мая
Обстрелы Сумской области 4 мая

Автор: 

обстрел (27327) Сумская область (3164) Ахтырский район (11) Сумский район (194) Великая Писаревка (3) Белополье (2)


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04.05.2025 14:09 Ответить
 
 