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В результате атаки россиян на Сумскую область погиб один человек, еще двое ранены, часть Белополья без электричества. ФОТОрепортаж
Сегодня, 4 мая, российские войска атаковали Великую Писаревку и Белополье в Сумской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вражеские обстрелы унесли жизнь гражданского жителя Сумщины, еще два человека получили ранения.
Так, в Большой Писаревке россияне ударили управляемыми авиабомбами по жилым улицам поселка. Погиб гражданский житель.
Белополье подверглось обстрелу из РСЗО. Повреждены дома мирных жителей, электросеть и газопровод. Две женщины обратились за медицинской помощью.
Из-за обстрелов часть Белополья осталась без электричества. Энергетики уже работают над восстановлением питания.
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Чайка Київ
показать весь комментарий04.05.2025 14:09 Ответить Мне нравится 0
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