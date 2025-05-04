УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9491 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
312 1

Унаслідок атаки росіян на Сумщину загинула одна людина, ще двох поранено, частина Білопілля без електрики. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 травня, російські війська атакували Велику Писарівку та Білопілля в Сумській області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожі обстріли забрали життя цивільного жителя Сумщини, ще двоє людей дістали поранення.

Так, у Великій Писарівці росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових вулицях селища. Загинув цивільний мешканець.

Також читайте: Російські загарбники завдали ударів по Сумщині, пошкоджені об’єкти інфраструктури та житлові будинки

Білопілля зазнало обстрілу з РСЗВ. Пошкоджені будинки мирних мешканців, електромережа та газопровід. Двоє жінок звернулися по медичну допомогу.

Через обстріли частина Білопілля залишилась без електрики. Енергетики вже працюють над відновленням живлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по промисловості Сумщини. ВIДЕО

Обстріли Сумщини 4 травня
Обстріли Сумщини 4 травня
Обстріли Сумщини 4 травня
Обстріли Сумщини 4 травня

Автор: 

обстріл (28648) Сумська область (3713) Охтирський район (13) Сумський район (195) Велика Писарівка (3) Білопілля (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.05.2025 14:09 Відповісти
 
 