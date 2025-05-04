Унаслідок атаки росіян на Сумщину загинула одна людина, ще двох поранено, частина Білопілля без електрики. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 травня, російські війська атакували Велику Писарівку та Білопілля в Сумській області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожі обстріли забрали життя цивільного жителя Сумщини, ще двоє людей дістали поранення.

Так, у Великій Писарівці росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових вулицях селища. Загинув цивільний мешканець.

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Білопілля зазнало обстрілу з РСЗВ. Пошкоджені будинки мирних мешканців, електромережа та газопровід. Двоє жінок звернулися по медичну допомогу.

Через обстріли частина Білопілля залишилась без електрики. Енергетики вже працюють над відновленням живлення.

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