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Унаслідок атаки росіян на Сумщину загинула одна людина, ще двох поранено, частина Білопілля без електрики. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 травня, російські війська атакували Велику Писарівку та Білопілля в Сумській області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожі обстріли забрали життя цивільного жителя Сумщини, ще двоє людей дістали поранення.
Так, у Великій Писарівці росіяни вдарили керованими авіабомбами по житлових вулицях селища. Загинув цивільний мешканець.
Білопілля зазнало обстрілу з РСЗВ. Пошкоджені будинки мирних мешканців, електромережа та газопровід. Двоє жінок звернулися по медичну допомогу.
Через обстріли частина Білопілля залишилась без електрики. Енергетики вже працюють над відновленням живлення.
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показати весь коментар04.05.2025 14:09 Відповісти Мені подобається 0
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