Шесть человек ранены в результате ударов по Донецкой области: оккупанты атаковали Дружковку, Покровск и Заречное. ФОТОрепортаж
Сегодня, 4 мая, российские войска нанесли очередные удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне атаковали город Дружковку дроном сегодня утром, попали в промзону.
В результате атаки ранения получили трое гражданских от 65 до 69 лет. Количество повреждений устанавливается.
Кроме того, 2 человека ранены и 1 дом поврежден в Покровске.
Еще 1 человек ранен и 2 дома уничтожены в Заречном Лиманской громады.
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