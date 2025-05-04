Шесть человек ранены в результате ударов по Донецкой области: оккупанты атаковали Дружковку, Покровск и Заречное. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 мая, российские войска нанесли очередные удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне атаковали город Дружковку дроном сегодня утром, попали в промзону.

В результате атаки ранения получили трое гражданских от 65 до 69 лет. Количество повреждений устанавливается.

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Кроме того, 2 человека ранены и 1 дом поврежден в Покровске.

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Еще 1 человек ранен и 2 дома уничтожены в Заречном Лиманской громады.





