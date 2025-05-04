Шість людей поранені внаслідок ударів по Донеччині: окупанти атакували Дружківку, Покровськ та Зарічне. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 травня, російські війська завдали чергових ударів по населених пунктах Донецької області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни атакували місто Дружківку дроном сьогодні вранці, влучили у промзону.
Унаслідок атаки поранень зазнали троє цивільних від 65 до 69 років. Кількість пошкоджень встановлюється.
Крім того, 2 людини поранено і 1 будинок пошкоджено у Покровську.
Ще 1 людина поранена і 2 будинки знищено у Зарічному Лиманської громади.
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