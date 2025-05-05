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За $15 000 переправлял уклонистов за границу: во Львовской области разоблачен организатор, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Львовщине правоохранители разоблачили 49-летнего жителя области, который организовал схему незаконного пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник, используя широкую сеть личных контактов, искал клиентов, которые хотели выехать за границу в обход официальных пунктов. За свои "услуги" он требовал от 10 до 15 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали организатора во время трансфера одного из клиентов и передачи денег. У него изъяли 12 тысяч долларов наличными.

Во время обысков изъято два автомобиля, банковские карты, мобильный телефон, черновые записи, документы и другие вещественные доказательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За $1300 помогал уклонистам избегать розыска: на Черниговщине разоблачили чиновника ТЦК, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине задержали организатора нелегального выезда уклонистов
На Львовщине задержали организатора нелегального выезда уклонистов
На Львовщине задержали организатора нелегального выезда уклонистов
На Львовщине задержали организатора нелегального выезда уклонистов

Фигурант задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через госграницу, совершенная из корыстных побуждений.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к этой схеме.

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Автор: 

Госпогранслужба (6466) Львов (4585) уклонисты (854) Львовская область (2910) Львовский район (55)


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потужний фоторепортаж, усі спинами та заквадрачені, тільки татуювання у полюціянта видно... Так кізлу і треба, вирішив ОПі конкуренцію створити із хряком Стефанчуком.
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05.05.2025 13:31 Ответить
шо за редактура?
шо значить "він вимагав за свої послуги".
це поліція, прокуратура, опа, - вимагають за свої послуги.
а тут клієнти самі шукали варіанти
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05.05.2025 14:24 Ответить
Растут цены на билеты, растут. Интересно до четвертака догонят?
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05.05.2025 14:26 Ответить
 
 