За $15 000 переправлял уклонистов за границу: во Львовской области разоблачен организатор, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

На Львовщине правоохранители разоблачили 49-летнего жителя области, который организовал схему незаконного пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник, используя широкую сеть личных контактов, искал клиентов, которые хотели выехать за границу в обход официальных пунктов. За свои "услуги" он требовал от 10 до 15 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали организатора во время трансфера одного из клиентов и передачи денег. У него изъяли 12 тысяч долларов наличными.

Во время обысков изъято два автомобиля, банковские карты, мобильный телефон, черновые записи, документы и другие вещественные доказательства.

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Фигурант задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через госграницу, совершенная из корыстных побуждений.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к этой схеме.

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