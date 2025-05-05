За $15 000 переправляв ухилянтів за кордон: на Львівщині викрито організатора, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Львівщині правоохоронці викрили 49-річного мешканця області, який організував схему незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник, використовуючи широку мережу особистих контактів, шукав клієнтів, які хотіли виїхати за кордон в обхід офіційних пунктів. За свої "послуги" він вимагав від 10 до 15 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали організатора під час трансферу одного з клієнтів та передачі грошей. У нього вилучили 12 тисяч доларів готівкою.

Під час обшуків вилучено два автомобілі, банківські картки, мобільний телефон, чорнові записи, документи та інші речові докази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За $1300 допомагав ухилянтам уникати розшуку: на Чернігівщині викрито посадовця ТЦК, - ДПСУ. ФОТОрепортаж









Фігуранта затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через держкордон, вчинене з корисливих мотивів.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до цієї схеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вивезення синів за кордон за підробленими медичними довідками: на Буковині викрито двох жінок, - ДПСУ. ФОТО