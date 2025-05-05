За $15 000 переправляв ухилянтів за кордон: на Львівщині викрито організатора, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Львівщині правоохоронці викрили 49-річного мешканця області, який організував схему незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисник, використовуючи широку мережу особистих контактів, шукав клієнтів, які хотіли виїхати за кордон в обхід офіційних пунктів. За свої "послуги" він вимагав від 10 до 15 тисяч доларів США.
Правоохоронці затримали організатора під час трансферу одного з клієнтів та передачі грошей. У нього вилучили 12 тисяч доларів готівкою.
Під час обшуків вилучено два автомобілі, банківські картки, мобільний телефон, чорнові записи, документи та інші речові докази.
Фігуранта затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через держкордон, вчинене з корисливих мотивів.
Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до цієї схеми.
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шо значить "він вимагав за свої послуги".
це поліція, прокуратура, опа, - вимагають за свої послуги.
а тут клієнти самі шукали варіанти