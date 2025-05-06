Последствия вражеских обстрелов Харьковской области: враг нанес удар по Богодуховскому и Изюмскому районам, ранены пять мирных жителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 5 мая, российские захватчики атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами и ударными дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковщины

Ориентировочно в 17:10 враг нанес несколько ударов, предварительно, FPV-дронами, по с. Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района. Поврежден служебный автомобиль одного из предприятий. Без пострадавших.

Около 20:30 вооруженные силы РФ сбросили КАБ на с. Гороховатка Боровской СТГ Изюмского района. Повреждениям подверглись частные домовладения и автомобиль. Трое мужчин в возрасте 57, 62 и 70 лет получили акубаротравму.

Ориентировочно в 22 часа враг обстрелял из РСЗО с. Бахтин Боровской СТГ, в результате чего разрушен дом и поврежден автомобиль. Без пострадавших.

Напомним, на рассвете россияне 20 ударными дронами атаковали Харьков. Под ударами были четыре района - Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный. Вражеский дрон попал в один из крупнейших рынков в Украине и Европе "Барабашово".

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