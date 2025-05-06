Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: ворог вдарив по Богодухівському та Ізюмському районах, поранено п’ятьох цивільних. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 5 травня, російські загарбники атакували Харківську область керованими авіабомбами та ударними дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківщини
Орієнтовно о 17:10 ворог завдав кілька ударів, попередньо, FPV-дронами, по с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено службовий автомобіль одного з підприємств. Без постраждалих.
Близько 20:30 збройні сили РФ скинули КАБ на с. Гороховатка Борівської СТГ Ізюмського району. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та автомобіль. Троє чоловіків віком 57, 62 та 70 років дістали акубаротравму.
Орієнтовно о 22 годині ворог обстріляв з РСЗВ с. Бахтин Борівської СТГ, внаслідок чого зруйновано будинок та пошкоджено автомобіль. Без постраждалих.
Нагадаємо, на світанку росіяни 20 ударними дронами атакували Харків. Під ударами були чотири райони - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. Ворожий дрон влучив в один із найбільших ринків в Україні та Європі "Барабашово".
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