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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: ворог вдарив по Богодухівському та Ізюмському районах, поранено п’ятьох цивільних. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 5 травня, російські загарбники атакували Харківську область керованими авіабомбами та ударними дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківщини

Орієнтовно о 17:10 ворог завдав кілька ударів, попередньо, FPV-дронами, по с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено службовий автомобіль одного з підприємств. Без постраждалих.

Близько 20:30 збройні сили РФ скинули КАБ на с. Гороховатка Борівської СТГ Ізюмського району. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та автомобіль. Троє чоловіків віком 57, 62 та 70 років дістали акубаротравму.

Орієнтовно о 22 годині ворог обстріляв з РСЗВ с. Бахтин Борівської СТГ, внаслідок чого зруйновано будинок та пошкоджено автомобіль. Без постраждалих.

Нагадаємо, на світанку росіяни 20 ударними дронами атакували Харків. Під ударами були чотири райони - Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. Ворожий дрон влучив в один із найбільших ринків в Україні та Європі "Барабашово".

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (28687) Харківська область (893) Богодухівський район (55) Ізюмський район (78) Бахтин (1) Гороховатка (3) Івашки (9)


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