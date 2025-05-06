Обстрелы Днепропетровской области: в Синельниковском районе ранены три человека, в Никопольском районе повреждены дома, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, по уточненной информации, из-за утреннего удара БпЛА по Илларионовской громаде Синельниковского района пострадали трое мужчин. Среди них двое - госпитализированы.
Пожар, который возник на предприятии, спасатели потушили.
Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Бил по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской громадах.
В результате вражеских обстрелов повреждены многоквартирный и 2 частных дома, хозяйственная постройка, инфраструктура, газопровод и линия электропередач. Люди не пострадали.
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