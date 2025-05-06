Обстріли Дніпропетровщини: на Синельниківщині поранено трьох осіб, на Нікопольщині пошкоджено будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня російські війська обстрілювали населені пункти Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, за уточненою інформацією, через ранковий удар БпЛА по Іларіонівській громаді Синельниківського району постраждали троє чоловіків. Серед них двоє – госпіталізовані.



Пожежу, яка виникла на підприємстві, рятувальники загасили.

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Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській громадах.



Унаслідок ворожих обстрілівпПошкоджені багатоквартирний і 2 приватні будинки, господарська споруда, інфраструктура, газогін та лінія електропередач. Люди не постраждали.









