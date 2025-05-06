Россияне нанесли удары КАБами по Купянскому району: пострадал подросток, возникли пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ
6 мая российские войска обстреливали Купянский район на Харьковщине - возникло несколько пожаров, пострадал 16-летний парень.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем вследствие ударов управляемыми авиабомбами произошли пожары в селах Староверовка и Гусинка Купянского района. Горели хозяйственная постройка на площади 70 м кв. и конструктивные элементы разрушенного здания тока на площади 300 м кв", - говорится в сообщении.
Вследствие удара по жилому сектору села Староверовка пострадал 16 летний парень. С взрывным ранением руки он был госпитализирован в больницу.
В службе сообщили, что к ликвидации пожаров были привлечены 2 отделения ГСЧС и отделение добровольной пожарной команды местного фермерского хозяйства.
За прошедшие сутки, 5 мая, российские захватчики атаковали Харьковскую область управляемыми авиабомбами и ударными дронами. Враг ударил по Богодуховскому и Изюмскому районам, ранены пять гражданских.
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