Росіяни завдали ударів КАБами по Куп’янщині: постраждав підліток, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

6 травня російські війська обстрілювали Куп'янський район на Харківщині - виникло кілька пожеж, постраждав 16-річний хлопець.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень в результаті ударів керованими авіабомбами сталися пожежі у селах Старовірівка та Гусинка Куп’янського району. Горіли господарча споруда на площі 70 м кв. та конструктивні елементи зруйнованої будівлі току на площі 300 м кв", - ідеться в повідомленні.

В результаті удару по житловому сектору села Старовірівка постраждав 16 річний хлопець. З вибуховим пораненням руки його було госпіталізовано до лікарні.

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У службі повідомили, що до ліквідації пожеж було залучено 2 відділення ДСНС та відділення добровільної пожежної команди місцевого фермерського господарства.

Минулої доби, 5 травня, російські загарбники атакували Харківську область керованими авіабомбами та ударними дронами. Ворог вдарив по Богодухівському та Ізюмському районах, поранено п’ятьох цивільних.