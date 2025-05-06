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Новини Фото Обстріли Харківщини Пожежі на Харківщині
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Росіяни завдали ударів КАБами по Куп’янщині: постраждав підліток, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

6 травня російські війська обстрілювали Куп'янський район на Харківщині - виникло кілька пожеж, постраждав 16-річний хлопець.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень в результаті ударів керованими авіабомбами сталися пожежі у селах Старовірівка та Гусинка Куп’янського району. Горіли господарча споруда на площі 70 м кв. та конструктивні елементи зруйнованої будівлі току на площі 300 м кв", - ідеться в повідомленні.

В результаті удару по житловому сектору села Старовірівка постраждав 16 річний хлопець. З вибуховим пораненням руки його було госпіталізовано до лікарні.

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Пожежі на Куп'янщині
Пожежі на Куп'янщині
Пожежі на Куп'янщині
Пожежі на Куп'янщині
Пожежі на Куп'янщині

У службі повідомили, що до ліквідації пожеж було залучено 2 відділення ДСНС та відділення добровільної пожежної команди місцевого фермерського господарства.

Минулої доби, 5 травня, російські загарбники атакували Харківську область керованими авіабомбами та ударними дронами. Ворог вдарив по Богодухівському та Ізюмському районах, поранено п’ятьох цивільних.

Автор: 

пожежа (4341) ДСНС (5123) Харківська область (893) Куп’янський район (184) Гусинка (1) Старовірівка (2)


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Бував я в Гусинці. Там дівчата в магазині приязні.
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06.05.2025 21:11 Відповісти
 
 